Raspadori a radio Crc: “Con Lukaku ci completiamo. Felice di aver esultato come Emanuele. Sulla musica e lo studio”

Probabilmente sarà il protagonista vero delle prossime gare del Napoli, di fianco a Lukaku, nel 3-5-2 di Antonio Conte. Jack Raspadori, fresco 25enne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CrC: “Io e Lukaku abbiamo le caratteristiche giuste per giocare insieme ed esaltarci l’uno con l’altro. Quella di sabato è stata la prima partita che abbiamo giocato insieme, possiamo ancora migliorare e aumentare l’intesa. La nostra intesa potrà essere fondamentale per aiutare la squadra e supportarci a vicenda. Il gol di sabato l’ho dedicato a mia figlia e al piccolo Emanuele, che ho incontrato qualche mese fa in un hotel a Genova e a cui avevo promesso che avrei esultato per lui: mi ha fatto piacere avergli regalato questo momento di gioia. Lukaku è un riferimento sia dal punto di vista dello spessore umano che come uomo spogliatoio. La sua struttura fisica e le sue qualità ci permettono di salire e di appoggiarci a lui in campo. I dati importanti sugli assist confermano il suo valore. Ruolo? Il ruolo di trequartista o di seconda punta è quello che mi esalta di più per le mie caratteristiche tecniche e fisiche ed è quello che ho ricoperto nell’ultima partita contro la Lazio. Io mi sento un attaccante e nelle zone centrali del campo è dove sento di esprimere al meglio la mia natura: da trequartista mi sento più a mio agio. De Zerbi, Spalletti o Conte? Dire una sola parola per ognuno di loro mi sembra riduttivo. Ho incontrato nella mia carriera tanti grandi allenatori. Anche Alessio Dionisi al Sassuolo e Roberto Mancini in nazionale mi hanno dato tanto. Mi sento molto fortunato ad aver incontrato tecnici del loro livello sul mio cammino: da loro riesco ad imparare molto e, soprattutto, trasmettono tanto alla squadra. Il Como è una squadra forte, preparata e ben allenata. Loro cercheranno di fare la loro partita, non aspetteranno bassi. Questo è il loro punto di forza. Al tempo stesso, però, potranno concedere probabilmente qualche spazio in più rispetto a chi si abbassa di più in difesa. Calcio, studio e famiglia? L’aspetto più importante nella vita è che ci devono sempre essere la volontà e l’impegno in quello in cui si crede e in quello che si vuole costruire. Sicuramente non è facile. Tutte le attività della mia vita possono essere una il valore aggiunto dell’altra e un modo per aiutarmi a mantenere la mente attiva su ogni aspetto. Da quanto è nata mia figlia, lo studio è un po’ rallentato poiché è un nuovo passo che richiede tempo, ma con la giusta volontà si può portare tutto avanti. I miei idoli? Dal punto di vista internazionale mi ispiro al Kun Aguero. Invece, in nazionale il mio punto di riferimento è Totò Di Natale. Napoli ha tanti posti che mi piacciono, ma il mio preferito è la zona in cui vivo, cioè Posillipo. Lì trascorro il mio tempo in tranquillità con la mia ragazza e mia figlia. Musica? Non ho un genere in particolare che mi piace. Il Festival di Sanremo quest’anno è stato bello: la vittoria di Olly è stata meritata e la sua canzone mi piace molto, ma mio padre mi ha trasmesso la passione per Giorgia. Lei è bravissima“.

