Ludi. “Partita con il Napoli complicata. Nico Paz progetto di campione. Rafa Marin? Vi dico la verità”

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Motivo d’orgoglio più grande è che non ci snaturiamo, anzi speriamo sempre di dominare il gioco e fare una grande fase di possesso anche quando le cose non vanno. Siamo in un ottimo momento e credo che quella di Firenze sia stata una grande vittoria. Col Napoli sarà una partita molto complicata perché incontriamo la prima della classe, non c’è solo il rispetto ma anche un pizzico di timore. Noi però dobbiamo avere le nostre sicurezze, anche il coraggio, perché sappiamo che sarà molto complicata ma ci proveremo fino in fondo. Birra ai tifosi del Napoli? Una bellissima idea ed intuizione del nostro presidente, se ne occuperà lui perché ci tiene molto all’accoglienza dei tifosi ospiti. Diao? Per noi è straordinario, abbiamo un gruppo di lavoro che opera con me davvero straordinario, un allenatore che sa valorizzare i calciatori ed anche il resto della squadra. Noi abbiamo il coraggio e la forza per investire, è vero, ma siamo anche in grado di creare lo spazio giusto per tutti e valorizzarli. Diao quando ha segnato il primo gol era arrivato da poco, ma per lui era come fosse qui da tre mesi, questa è la nostra forza. Nico Paz? Lui è assolutamente un progetto di campione, non lo è ancora perché deve migliorare in alcuni aspetti ma è senza dubbio un calciatore super moderno e un atteggiamento e umiltà che lo fanno rimanere il grande lavoratore che è. Noi speriamo di trattenerlo con noi il più possibile. Rafa Marin? Penso che sarebbe stato un doppio affare, sia per noi che per il Napoli. Lui qui avrebbe trovato più spazio, e quindi gli azzurri avrebbero visto valorizzare il suo calciatore, mentre noi ci saremmo potuti trovare un ragazzo giovane che ha sicuramente tante qualità. Poi è ovvio che il mercato fa giri molto complicati e noi abbiamo rispettato la scelta del Napoli di trattenerlo visto che non avevano chiuso per un difensore e non c’è più stata possibilità per la sua partenza“.

