Il rapporto tra Dalma Maradona e i fratellastri: “Non era il desiderio di mio padre”

Dalma Maradona, primogenita di Diego Armando Maradona e Claudia Villafane, secondo quanto riportato da Il Mattino, ha recentemente parlato del delicato rapporto con i suoi fratelli e fratellastri, svelando alcuni retroscena sul comportamento del padre, scomparso nel 2020. Intervenuta al programma televisivo argentino condotto da Angel De Brito, Dalma ha messo in chiaro alcuni aspetti del rapporto familiare che, ancora oggi, alimentano discussioni e polemiche.

Factory della Comunicazione

In particolare, la figlia del Diez ha risposto alle voci secondo cui Diego Maradona avrebbe desiderato che i suoi figli fossero più uniti. “Mi fa ridere molto quando la gente dice ‘non volevi esaudire il suo desiderio’. Non era questo il suo desiderio”, ha dichiarato Dalma, spiegando che il padre non avrebbe mai voluto vedere tutti i suoi figli insieme, come spesso è stato raccontato. “Pregava che ciò non accadesse. Perché raccontava a ciascuno qualcosa di diverso, altrimenti non avrebbe concluso il discorso”, ha aggiunto, sottolineando come Maradona avesse una visione differente per ciascuno dei suoi figli.

Dalma ha poi smentito le affermazioni secondo cui lei e sua sorella Gianinna sarebbero state le ‘cattive’ in questa situazione familiare, chiarendo che non è mai stato un desiderio esplicito del padre. “Era più un desiderio di altre persone. Non ne ha mai parlato con me. Mai”, ha affermato, rimarcando la differenza tra le aspettative esterne e la realtà del rapporto che aveva con lui.

Un altro tema toccato da Dalma è quello del fratellastro Diego Jr., nato a Napoli e noto per le sue esperienze nel mondo del calcio dilettantistico. Attualmente allenatore di una squadra di terza categoria in Spagna, Diego Jr. ha fatto parlare di sé in passato anche per le sue posizioni controverse. Dalma ha ricordato una conversazione con la madre, Claudia Villafane, riguardo la necessità che Diego Jr. conoscesse il mondo delle ragazze, ma la risposta di Diego Jr. fu categorica: “No, no, no. Quella era mia madre”.

Queste dichiarazioni gettano nuova luce sulla complessità della famiglia Maradona, dove le dinamiche tra i figli del fuoriclasse argentino sono sempre state segnate da distanze emotive e difficoltà legate alla figura di Diego stesso, il quale, come spiega Dalma, preferiva mantenere un certo distacco tra le sue diverse famiglie. Nonostante la morte del padre, la famiglia Maradona continua a vivere sotto l’ombra di un’eredità pesante, fatta di conflitti, incomprensioni e, in alcuni casi, di desideri mai espressi apertamente.