C&F: “Il Napoli rischierebbe una penalizzazione solo in un caso”

La Procura di Roma ha rinviato a giudizio Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli per falso in bilancio, in seguito alle operazioni che hanno portato agli acquisti di Kostas Manolas e Victor Osimhen. Il Napoli, in quanto club, rischierebbe qualcosa solo in un caso. Scrive Calcio e Finanza:

“Soltanto qualora vi fossero novità ritenute “rilevanti” per quanto riguarda le indagini, rispetto ai documenti sui quali la Procura Figc ha preso la sua decisione nell’aprile 2022, queste potrebbero portare alla riapertura del caso anche in ambito sportivo. Il Napoli quindi soltanto in questo caso potrebbe essere deferito e a quel punto – in base alle violazioni contestate – i partenopei potrebbero anche rischiare una penalizzazione di qualche punto in classifica anche a campionato in corso, una situazione analoga a quella capitata alla Juventus un anno fa. Ai bianconeri furono detratti 10 punti in classifica, ma nel loro caso fu contestato un ricorso sistematico al sistema delle plusvalenze, mentre per il Napoli si tratta di due operazioni finite sotto la lente. La palla passa dunque al procuratore Giuseppe Chinè, che dopo aver eventualmente chiesto gli atti li esaminerà per capire se ci siano elementi nuovi che possano portare a una riapertura del caso. Soltanto in questo caso il Napoli rischierebbe nuove sanzioni a livello sportivo”