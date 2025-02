CdS – Il Napoli di Conte dà poco spettacolo, ma ha un’anima di ferro

Il Napoli, senza troppi giri di parole, e in barba alla superstizione, è in corsa per lo scudetto, e lo dimostrano, non solo la posizione confermata e riconfermata da settimane, in classifica, ma dalla tenacia degli azzurri nell’affrontare ogni gara, nonostante non sempre diano spettacolo, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Dicono che Conte sia bravo a farsi comprare i giocatori, però dovrebbe diventare bravo anche a non farseli vendere.

Se l’allenatore dice che il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario vale la pena credergli. Ma al tempo stesso vale la pena anche credere allo scudetto del Napoli. Siamo di fronte a una squadra che ha infilato una serie di 10 risultati utili consecutivi (con 7 vittorie e 3 pari), è in testa alla classifica da 18 settimane e ha la miglior difesa (19 gol subiti). Nell’anno dello scudetto la striscia di Spalletti arrivò a 15 risultati di fila, con 28 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. È un Napoli che non dà spettacolo, ma ha un’anima di ferro, una incredibile forza interiore come dimostrano le sue rimonte concluse con quattro vittorie e un pareggio”.