A differenza di Inzaghi, Conte nei cambi deve usare un nuovo modulo. Indice di bravura

Quando Inzaghi si gira verso la sua panchina per pensare a un cambio, trova giocatori che possono mantenere lo stesso livello della squadra titolare. Conte no, o almeno non ha questa stessa possibilità per tutti i ruoli. È la ragione per cui mentre l’Inter non si sposta dal 3-5-2 e Simone fa i cambi ruolo su ruolo, il tecnico salentino quando si trova in emergenza deve cambiare modulo, passando dal 4-3-3 al 3-5-2 in base ai giocatori a disposizione.

Probabilmente siamo tutti d’accordo nel giudicare Kvaratskhelia come il miglior giocatore del Napoli all’inizio di questa stagione, anche se poi il suo rendimento non ha toccato i livelli dello scudetto. Ecco, il miglior giocatore della squadra prima in classifica è stato ceduto a gennaio e al suo posto è arrivato il volenteroso Okafor, riserva del Milan, ancora in ritardo di condizione. Pensate se a Spalletti avessero tolto proprio il georgiano oppure Osimhen e se a Inzaghi, l’anno scorso, avessero portato via Thuram o Lautaro, forse tutt’e due avrebbero vinto lo stesso lo scudetto, ma perdendo qualcosa di importante. Fonte: CdS

Factory della Comunicazione