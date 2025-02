“Raspadori? Conosciamo tutti il suo valore. Con il Como non sarà facile!”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca.

Di seguito, un estratto dell'intervista.

Come giudica il pari tra Lazio e Napoli?

“Lazio-Napoli dopo la sconfitta di Torino dell’Inter ha assunto un significato ed un peso specifico diverso, visto che si tratta di un punto guadagnato sui diretti rivali e questo potrebbe avere un risvolto emotivo importante, considerato che immediatamente dopo la partita dell’Olimpico si parlava di altri due punti persi nei minuti finali senza tenere conto della forza dell’avversario e delle assenze. In generale gli azzurri sono stati bravi a fare di necessità virtù, ottenendo comunque un risultato pesante su un campo complicato e contro una Lazio che è ritornata ad essere quella squadra che ha meritato il primato nella prima fase di Europa League e che è in piena lotta per un piazzamento Champions”.

Un grande protagonista della sfida è stato Raspadori, come valuta la sua prestazione?

“Conosciamo tutti il valore di Giacomo Raspadori, si tratta di un giocatore importante che però a Napoli forse non ha mai trovato quella continuità che merita, visto che le sue caratteristiche non sono propriamente congeniali per essere schierato come esterno offensivo o come mezzala di qualità nonostante la sua incredibile duttilità. Nel 3-5-2 invece questo calciatore può davvero esaltarsi, potendo fare da raccordo tra centrocampo ed attacco ma soprattutto sfruttando gli spazi che un giocatore come Lukaku può creargli. Con Lazio non si è fatto sfuggire l’occasione che gli è stata concessa ed in queste partite può dimostrare di essere un valore aggiunto per il Napoli”.

Como-Napoli: che partita si aspetta?

Non sarà una partita facile come dimostra la vittoria del Como in casa della Fiorentina, la squadra di Fabregas gioca un ottimo calcio organizzato ed è uscita rinforzata dal mercato invernale con acquisti mirati e di grande prospettiva. Diao sta confermando di essere un talento incredibile e già credo che la sua valutazione sia aumentata in maniera esponenziale visto che è stato acquistato per una cifra di poco superiore ai 10 milioni, Caqueret è un altro giocatore di grande valore che spesso in passato è stato accostato ai club italiani e che il Como ha avuto la bravura di portare a gennaio in Italia e il transalpino è già diventato un valore aggiunto per la mediana del Como, senza dimenticare altri innesti interessanti come il giovane Alex Valle, il centravanti Douvikas, Smolcic e Vojvoda. Sicuramente il Como avrà il morale alto perché la vittoria di Firenze ha portato forse allo strappo decisivo in ottica salvezza difatti il distacco dal terzultimo posto è diventato di cinque punti e questo potrebbe indurre l’undici di Fabregas a giocare ancora più tranquillo e libero mentalmente, inoltre potrebbe costituire un vantaggio per il Como il fatto di aver già giocato la scorsa settimana alla mezza”.

Come giudica la vittoria della Juventus contro l’Inter?

“È una vittoria frutto della grande determinazione della Juventus che nel secondo tempo è scesa in campo con uno spirito totalmente diverso ed ha avuto il merito e il coraggio di cercare un successo che potrebbe essere il punto di svolta della stagione bianconera. Nel secondo tempo contro l’Inter si è vista forse la Juventus più bella della stagione”.

Non ha segnato ma comunque è stato decisivo, quanto è importante Kolo Muani per questa Juventus?

“Kolo Muani è il giocatore che sta cambiando il volto della Juventus, visto che è un centravanti che riesce ad incidere sull’esito dell’incontro anche quando non trova la via del gol. Con l’Inter è una sua giocata che fa saltare gli equilibri e che permette a Conceicao di realizzare il gol vittoria. Il suo inserimento nella Juventus ed il suo adattamento al calcio italiano sono stati davvero incredibili per la naturalezza e la semplicità con la quale sin da subito è diventato un fattore nei meccanismi di Thiago Motta”.

Ritorno di Champions come valuta la sfida tra Psv e Juventus?

“Se la Juventus giocherà come nel secondo tempo con l’Inter credo che i bianconeri abbiano ottime possibilità di passare il turno visto anche il risultato dell’andata. Il Psv viene da un pari casalingo agguantato nei minuti finali con l’Utrecht a dimostrazione di quanto questa squadra possa lasciare spazi agli avversari e da questo punto di vista i bianconeri dovranno essere bravi a sfruttare le occasioni che si presenteranno”.