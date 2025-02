Malfitano: “Le difficoltà del Napoli sono fisiologiche”

Nel corso di “Forza Napoli Sempre”, programma in onda su Radio Marte, è intervenuto Mimmo Malfitano. Ecco il punto di vista del noto giornalista sul momento del Napoli.

“In Parlamento sanno cosa accade ogni volta che il Napoli va a giocare in trasferta, probabilmente non ha importanza per loro: è diventata una triste consuetudine. Ci vorrebbe una campagna molto forte dall’editoria campana, ma non credo ci sia questo tipo di volontà e di unità di intenti in tal senso. Che la Juventus possa rientrare nella corsa scudetto lo trovo quasi impossibile, restano 13 partite e non credo che il Napoli possa perdere tre partite e la Juve vincerle tutte. Fa specie che i tre pareggi del Napoli siano stati consecutivi ma occorre valutare il percorso degli azzurri nel suo complesso. I mugugni e la preoccupazione sono al momento un po’ esagerati, pare si cerchi a tutti i costi un motivo per attaccare e mi sembra ingiusto. Per quanto riguarda i cambi – anche quelli con la Lazio – penso che i giocatori in panchina non è bello sentire il proprio allenatore chiedersi ‘Ed ora chi faccio entrare?’, lo trovo sbagliato. Il Napoli lotterà fino in fondo per lo scudetto, chi arriverà prima sarà stata più brava: se lo vincerà il Napoli è per suoi meriti, non per demeriti delle altre.

Il Como ha speso sul mercato di gennaio 50 mln di euro, è all’inizio di un nuovo corso come dimostrato dall’arrivo di Fabregas e di tanti buoni giocatori che ne compongono la rosa. Il calcio è fatto di episodi, oggi è difficile non conoscere un avversario: Conte conosce bene l’Inter dove ha allenato e vinto ma soprattutto Conte vuole vincere, ed è questo che fa la differenza, non la conoscenza dell’avversario: oramai ci sono match analyst che vanno ad analizzare nello specifico pregi e difetti dell’avversario. Il Napoli sta vivendo quelle difficoltà che nel corso di una stagione sono fisiologiche: l’allenatore ha impiantato un’identità forte di squadra e quindi fa fatica ad inserire alcuni calciatori, come Billing che è a Napoli da un mese ma non ha trovato mai spazio, cosa che non condivido. La percentuale che il Napoli centri la vittoria del campionato per me resta dell’80%. Politano a sinistra credo sia stato l’errore tattico di Conte contro la Lazio. Poteva andare Di Lorenzo a sinistra e lasciare Politano a destra”