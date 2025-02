Maddaloni: “La Juve ha fatto un grosso favore a Conte, un aspetto dà slancio al Napoli”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimiliano Maddaloni, allenatore:

Napoli: vedere i nerazzurri così dà uno slancio importante agli azzurri. “Il risultato di Torino è stato un grosso favore per Conte. La Juventus sta crescendo tanto con i nuovi acquisti, ma è venuta fuori anche un’Inter abbastanza opaca. E questo deve essere quello che interessa di più al: vedere i nerazzurri così dà uno slancio importante agli azzurri.

Un allenatore vincente come Conte ha dimostrato di capire e modulare l’assetto tattico della propria squadre in base alle situazioni e agli avversari. Contro la Lazio lo abbiamo visto in pieno. Il Napoli all’Olimpico ha fatto punti nonostante tutto e questo va tenuto stretto. Raspadori? A volte succedono delle casualità che ti portano a fare delle scelte rivoluzionarie.

Pensate a Totti diventato centravanti a Roma con Spalletti per pura emergenza. Ecco anche Raspadori ora può seguire la stessa parabola, non tutti i mali vengono per nuocere. Ora avrà una chance importante per conquistarsi un posto all’interno della rosa azzurra e affermarsi all’altezza dei titolari. La lotta Scudetto sarà ancora lunga e combattuta, le prime tre stanno avendo ciascuna le proprie difficoltà e quelli davanti non stanno correndo troppo.