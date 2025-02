L’Italia a caccia della Spagna nel ranking: cosa serve per avere la quinta squadra in Champions League

Atalanta, Juventus, Milan e Roma: da loro potrebbe dipendere il controsorpasso alla Spagna nel ranking per avere di nuovo la quinta squadra in Champions League. Per fare ciò, serve il secondo o il primo posto nel ranking, ma se l’Inghilterra è irraggiungibile, la sfida è tutta con la Spagna, sperando in un passo falso di Real Madrid, Betis e Real Sociedad, che con le loro vittorie hanno decretato il sorpasso all’Italia nel turno precedente. In base al regolamento, ogni vittoria porta in dote 2 punti alla federazione, 1 in caso di pareggio, più un bonus di 1,5 per la Champions League, 1 per l’Europa League e 0,5 per la Conference League. Ora anche i tifosi italiani tifano per le italiane in Europa, consapevoli che dai loro risultati potrebbe trarne vantaggio anche la propria squadra in campionato: attualmente, per il quarto e il quinto posto ci sono 6 squadre raccolte in 9 punti e tutto può ancora succedere. Il passaggio del turno e le vittorie delle nostre squadre nel ritorno dei playoff sono il primo passo per il controsorpasso alla Spagna, in attesa del proseguo di cammino europeo da parte di Inter, Lazio e Fiorentina, comodamente agli ottavi delle rispettive competizioni.

Fonte: Corriere dello Sport