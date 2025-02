Il bilancio di Marco Ballotta sul momento di Lazio, Inter, Napoli e Juventus

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, allenatore ed ex portiere di: “? Direi un punto guadagnato, perché dopo la partita con lasi poteva pensare di aver perso la vetta della classifica, invece ilha addirittura migliorato la sua posizione. La prestazione c’è stata e, considerando anche come è maturato il pareggio, bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno. Poteva anche finire peggio, quindi nulla è compromesso. Il campionato è ancora lungo. Laavrebbe meritato qualcosa in più, diciamo che il secondo gol delè arrivato in modo un po’ fortuito, ma il pareggio nel complesso ci può stare. Giocare acontro lanon è mai semplice, soprattutto in questo momento in cui la squadra è in forma, come, del resto, anche la, che sta crescendo. Durante una stagione ci sono momenti in cui non si è al massimo fisicamente o in cui le cose non girano come dovrebbero. Probabilmente ilsta attraversando una fase in cui fatica a gestire il vantaggio. Non è un segnale positivo, masa bene come affrontare queste situazioni e non penso che bisogna drammatizzare. Ilè ancora primo in classifica dopo una cavalcata importante, quindi nessun allarme. Si tende sempre a giudicare in base ai risultati, ma bisogna guardare il quadro generale. Se un calo si protrae per un mese e si accompagna a prestazioni deludenti, allora si può parlare di un problema. Però è impossibile mantenere la stessa forma per tutta la stagione. L’importante è ottenere risultati anche nei momenti difficili e ilci sta riuscendo. Inoltre, con l’impegnata su più fronti, questo potrebbe essere il momento giusto per provare ad aumentare il distacco, a mettere punti di margine sui nerazzurri. Gol di? Direi una concomitanza di errori.colpisce la palla in modo impreciso, il centrocampo è sbilanciato,temporeggia troppo enon interviene con decisione. In queste situazioni bisogna attaccare la palla con più convinzione. Se sbagli il primo intervento, il secondo giocatore è fuori posizione e così via. In quel momento è mancata l’attenzione generale.poteva fare di più, ma in una situazione del genere tutti avrebbero potuto fare meglio. Non me la sento di attribuire colpe specifiche. L’non ha la stessa brillantezza mostrata per gran parte della stagione. Nel primo tempo l’ha avuto diverse occasioni, ma nel secondo tempo è calata fisicamente e laè stata brava a sfruttarlo.ha avuto un’occasione importante, ma l’ha sbagliata. Non è ancora al massimo della forma, ha avuto un periodo positivo, ma non è ancora ilche conosciamo. Sicuramente la gestione delle energie è fondamentale quando giochi su più fronti. L’ha una rosa ampia e cerca di ruotare i giocatori, ma cambiare troppo può incidere sul rendimento. Alcuni giocatori sono imprescindibili e trovare il giusto equilibrio non è semplice. È normale attraversare un momento meno brillante durante la stagione, ma l’importante è riuscire comunque a portare a casa punti. Laforse può puntare al terzo posto, ma molto dipenderà dall’, che sta attraversando il suo solito momento di difficoltà. Lasta facendo bene rispetto a come aveva iniziato la stagione, ma recuperare 10 punti in poche partite è difficile. Se dovesse riuscirci, vorrebbe dire che le squadre davanti avrebbero avuto un crollo inatteso, un vero disastro. Per lagià arrivare terza sarebbe un ottimo risultato“.