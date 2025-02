Iachini: “Raspadori jolly offensivo. Politano? Ragazzo d’oro. Per lo Scudetto…”

Beppe Iachini è stato ospite della trasmissione “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte. Di seguito un estratto dell’intervento dell’allenatore.

Factory della Comunicazione

“Raspadori schierato come seconda punta è una scelta giusta ma il calciatore può interpretare diversi ruoli in attacco. In quella posizione può essere ancor più determinante in fase realizzativa. Il cambio modulo varato da Conte contro la Lazio è stato dettato dai tanti infortuni e dalla situazione contingente del Napoli, risultava l’unica soluzione possibile per garantire equilibrio in difesa ed efficacia in avanti. Politano a sinistra è stata una soluzione di emergenza per Conte.

Matteo l’ho avuto a Sassuolo, come ho avuto Raspadori, e lì ha vissuto la sua stagione migliore segnando 11 gol, era giovanissimo. È un ragazzo d’oro, che dà disponibilità a giocare al servizio della squadra ovunque gli venga richiesto, mantenendo la sua efficacia. con me ha fatto anche l’attaccante quando mi è servito: si applica molto.

Certo sulla destra a piede invertito riesce ad accentrarsi e quella è la zona di campo in cui riesce ad esprimere al meglio le sue qualità. Conte probabilmente lo ha schierato a sinistra negli ultimi minuti contro la Lazio perché non aveva altra scelta. Sta per iniziare una parte di campionato dove i punti peseranno ancora di più, perché sarà in ballo la lotta per la salvezza, la lotta per l’Europa, per la Champions League e per lo scudetto. Non ci saranno partite facili.

L’assenza del Napoli dalle competizioni europee può essere un vantaggio per gli azzurri, l’Europa consuma energie fisiche e mentali. La Champions è un obiettivo dell’Inter che può togliere qualcosa ai nerazzurri in campionato. Il Napoli è chiamato a lottare per lo scudetto fino alla fine. Certo, le stagioni sono decise anche da episodi e da situazioni collaterali: ad esempio il Napoli ha avuto infortuni anche non avendo i tre impegni a settimana”