De Core: “La classifica sorride al Napoli, ma Como sarò un test probante! Conte dovrà lavorare su un aspetto”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Francesco De Core, caporedattore de La Repubblica:

“Il momento è delicato per tutte quelle che corrono per lo Scudetto. Il pari del Napoli assume un valore rilevante dopo la sconfitta dell’Inter, nonostante i molti rimpianti per non aver portato a casa la vittoria. Atalanta e Inter hanno anche l’Europa che distrae, mentre il Napoli potrà concentrarsi solo sul campionato. Sicuramente avrà meno incidenze esterne e le avversarie lo sanno bene.

I l blitz di Marotta alla Pinetina è proprio per compattare l’ambiente in vista di un rush delicato tra Europa e campionato. Hanno una rosa ampia e non dovrebbero soffrire il doppio impegno, ma è chiaro che la Coppa abbia il suo peso. I pareggi del Napoli fanno parte del gioco, li puoi mettere in conto in una stagione così lunga.

Oggi Roma, Udinese e Lazio possono dar fastidio a chiunque e sono in grande forma. Non mi preoccuperei di questi risultati, visto che la classifica continua a sorridere al Napoli. Il test davvero probante sarà quello di Como, che è la squadra più in forma del campionato oggi. Hanno grandi talenti e faranno una partita maiuscola domenica. Ci sono stati dei problemi post mercato, ma Conte ora dovrà fare un lavoro importante sulla testa e sulla mente di questi ragazzi.