Azzurre, la Nations per Euro 2025, il raduno a Coverciano

Le 29 Azzurre convocate si sono ritrovate al Centro Tecnico Federale per preparare la doppia sfida con Galles e Danimarca. Disponibile il media kit con tutte le info

Dalla Nations League… alla Nations League: sono passati poco meno di diciassette mesi da quando Andrea Soncin si è seduto per la prima volta sulla panchina azzurra nelle vesti di Ct, il 22 settembre del 2023. E anche allora, come le prossime due gare che l’Italia sarà chiamata ad affrontare (il 21 febbraio a Monza con il Galles e il 25 febbraio a La Spezia con la Danimarca), si trattò si sfide valevoli per la ‘nuova’ competizione UEFA.

Ma anche… dalla Svizzera alla Svizzera: perché se il primo match da commissario tecnico di Soncin è stato in terra elvetica, proprio nel Paese rossocrociato le Azzurre torneranno a luglio, per disputare il prossimo Europeo.

“Se sento già la pressione del campionato Europeo? La definirei più adrenalina” risponde sicuro il Ct ai giornalisti, nella ‘classica’ conferenza stampa che ha aperto il raduno di Coverciano. “Questa passione che proviamo e viviamo – continua Soncin – ci accende di adrenalina in vista dei prossimi confronti, ma siamo totalmente concentrate sul presente, perché quello che accadrà a luglio sarà determinato da quanto fatto in questo periodo. Dobbiamo cercare di migliorarci, sia nei club che in questi raduni, per arrivare preparate all’Europeo. Ripartiamo dopo due mesi e mezzo e si respira gioia nell’iniziare questa nuova parte del nostro percorso. La passione ci deve portare a una crescita giornaliera e le calciatrici ne sono consapevoli: stanno facendo grandi cose con i club con cui stiamo collaborando in maniera sempre più proficua. Siamo totalmente concentrate sulla gara di Monza contro il Galles e non guardiamo oltre”.

Già, il Galles, la prima avversaria da affrontare nel girone di Nations League: “Una squadra moderna – commenta il Ct – che fa della fisicità e dell’aggressività le proprie armi principali. Ha giocatrici che militano negli Stati Uniti e nei top campionati europei, e ha fatto un grande cammino nelle qualificazioni. Ma siamo concentrate su quello che facciamo noi, sul dominio del gioco, su possesso, aggressività e gioco verticale”.

A proposito delle convocate di questo raduno, Soncin ribadisce come “le 29 ragazze presenti oggi sono quelle che riteniamo più funzionali alle due partite che dovremo affrontare e sono anche quelle che stanno facendo meglio in campionato. Le convocazioni per l’Europeo verranno fatte il 25 giugno e da qui a quella data ne abbiamo di tempo davanti… Lavorando in sinergia con l’Under 23, possiamo monitorare tutte le ragazze in vista dell’Europeo: abbiamo un gruppo molto allargato che in questi mesi sarà valutato attentamente”.

Quindi un pensiero su una delle 29 Azzurre presente in questi giorni a Coverciano: Arianna Caruso, che nell’ultimo calciomercato invernale è passata in Germania, al Bayern Monaco: “Penso che sia un messaggio molto positivo, per il lavoro della Nazionale e di tutto il movimento: siamo felici che Arianna possa vivere questa esperienza in un club così prestigioso. Ci restituisce una ragazza molto determinata ed entusiasta”.

LA NUOVA MAGLIA. Infine un commento sul nuovo kit ‘away’, presentato ufficialmente oggi ma che la cantante Rose Villain aveva già mostrato nei giorni scorsi a Sanremo: “Ho seguito il Festival – confida il commissario tecnico – e la canzone che ha vinto entra molto in profondità, nell’emotività. Così come quella di Rose Villain: parla di un desiderio che nasce da un sogno, una passione. È un po’ quello che accomuna tutti noi, che facciamo parte di questa Nazionale. La passione va alimentata ogni giorno”.

IL MEDIA KIT. Sul sito figc.it è disponibile la cartella stampa con tutte le informazioni sui prossimi impegni che le Azzurre dovranno affrontare, con un occhio di riguardo anche al prossimo Europeo. Info utili non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per gli appassionati.

BIGLIETTERIA. I tagliandi di entrambe le gare sono in vendita presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. È prevista una promozione per Under 18 e Over 65, che potranno assistere alle due partite pagando 1 euro. Chi acquisterà un biglietto della partita inaugurale con il Galles avrà anche diritto a uno sconto del 25% sull’acquisto online del biglietto nella tribuna Arancio Secondo Anello dello stadio ‘Meazza’ di Milano per l’andata dei quarti di finale della Nations League tra la Nazionale maschile e la Germania, che si disputerà giovedì 20 marzo alle 20.45.

ACCREDITI MEDIA. Sono aperte in via esclusiva sul sistema online FIGC figc.getyourevent.online le operazioni di accreditamento media per assistere alle due sfide.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Rachele Baldi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Bologna);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Michela Catena (Fiorentina), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Benedetta Glionna (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina), Annamaria Serturini (Inter);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).