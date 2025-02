Verso Como-Napoli: dopo due mesi arriva il via libera alla presenza dei sostenitori azzurri!

Dopo più due mesi dall’ultima volta – era il 1° dicembre ed andava in scena la sfida fra Torino e Napoli – i sostenitori azzurri residenti in Campania potranno finalmente seguire i propri beniamini anche in trasferta. Al Sinigaglia per la gara al Como, in programma domenica alle 12.30, saranno – come riporta il quotidiano Il Mattino – circa mille i tifosi partenopei.

Non che il club di De Laurentiis fosse rimasto orfano dei suoi tifosi in trasferta: nonostante le restrizioni del Casms che aveva bloccato agli affezionati campani le recenti gare esterne, tutti i supporter azzurri sparsi in giro per l’Italia (non residenti in Campania), infatti, hanno sempre garantito massimo sostegno alla squadra in questi due mesi e passa di pugno di ferro. Ma a Como ci saranno anche gli ultras ed i gruppi organizzati (purché possessori di fidelity card azzurra) di Napoli e di tutta la regione.

In occasione della gara dell’Olimpico Grande Torino, infatti, alcuni disordini andati in scena prima e dopo avevano portato al divieto di trasferta ai tifosi azzurri residenti in Campania. È capitato a Udine, Genoa, Firenze, Bergamo e Roma (su entrambe le sponde del Tevere). A poco è servita la diffida di un gruppo di tifosi del comitato “Con Te Napoli” che ha provato a contestare il provvedimento adottato per la gara di sabato scorso a Roma contro la Lazio. In attesa di ulteriori disposizioni dal Viminale, il club lombardo ha vietato la vendita di biglietti per settori differenti da quello “Ospiti” per i sostenitori del Napoli.