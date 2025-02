Serie B e C: Avellino e Juve Stabia sognano, male Salernitana e Benevento

In Serie B si è giocata la 26ª giornata di campionato e la capolista resta il Sassuolo di Fabio Grosso, che ha vinto 2-0 contro il Brescia grazie ai gol di Lovato e del solito Laurienté, ormai talmente abituato a segnare da non esultare più. La squadra neroverde è sempre più lanciata verso la Serie A.

Nonostante un grande calciomercato, la Salernitana perde un match chiave per la salvezza, cadendo 3-2 a Carrara contro la Carrarese. La squadra di Breda va sotto addirittura 3-0, poi riesce a riaprire la partita con i gol di Adelaide e Soriano, ma non trova il pareggio. Secondo quanto si legge, l’allenatore Roberto Breda è ora a rischio esonero.

Spostandoci dalla lotta salvezza alla corsa ai play-off, la Juve Stabia sta vivendo un momento magico. La squadra di Pagliuca ha battuto 3-0 il Cosenza, trascinata dalla doppietta del solito bomber Adorante. Nonostante un buon avvio degli ospiti, l’attaccante gialloblù ha aperto le marcature, seguito dal gol del 2-0 con un gran tiro dai 25 metri su assist del portiere. La partita è stata poi chiusa a cinque minuti dalla fine dal talentino della Fiorentina, Fortini.

L’allenatore del Frosinone, Leandro Greco, è stato esonerato dopo il pareggio per 1-1 in casa contro la Reggiana. Uno dei possibili successori potrebbe essere Paolo Bianco.

Anche Alessio Dionisi, dopo il deludente 2-2 del Palermo contro il Mantova, è fortemente contestato dalla tifoseria e a rischio esonero.

In Serie C si è giocata la 27ª giornata, che ha visto la terza vittoria consecutiva del Giugliano di Valerio Bertotto: un netto 5-2 contro il Latina, con cinque marcatori diversi (Padula, Del Sole, Peluso, D’Agostino e Nepi). Grande vittoria per i gialloblù, che continuano a sognare un posto nei play-off.

Il Benevento non va oltre lo 0-0 contro il Messina e la vittoria manca ormai da sei partite. Ottimo punto per il Sorrento sul campo del Trapani e per la Casertana in casa del Catania. La Cavese, invece, è stata sfortunata: in vantaggio 1-0 contro il Picerno, si è fatta raggiungere al 95° da un gol di Franco.

Vittoria difficile ma importantissima per l’Avellino, che ha battuto 2-1 il Crotone, portandosi a -5 dal primo posto, attualmente occupato dall’Audace Cerignola, vittorioso per 5-1 contro la Turris. La squadra di Torre del Greco, come raccontato spesso nelle ultime settimane, sta vivendo una situazione extracampo davvero difficile. La giornata di oggi è cruciale per il club: se non dovesse pagare in tempo rate e arretrati, rischierebbe addirittura l’esclusione dal campionato.

Una situazione da monitorare con attenzione, soprattutto perché riguarda una squadra campana.

A cura di Emanuele Arinelli