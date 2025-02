Scadenze pagamenti in Serie C, corsa contro il tempo per Turris e Taranto: rischio esclusione!

In Serie C è in atto una vera e propria corsa contro il tempo per rispettare la scadenza, fissata alla mezzanotte odierna, per il pagamento di stipendi e contributi del periodo novembre/gennaio. Le situazioni più critiche sono quelle di Turris e Taranto, club recidivi ed a rischio esclusione se non verranno saldate le pendenze.

Stando al portale Tutto C, la società pugliese avrebbe provveduto a regolarizzare le scadenze di settembre e ottobre: un’ulteriore penalizzazione – da sommare al fardello dei 19 punti sin qui decurtati – è pressoché certa ma sarebbe evitata la sparizione a stagione in corso. Più complicata la situazione dei campani: fino al tardo pomeriggio non risultava erogato alcun bonifico ai tesserati a differenza di quanto è invece trapelato nelle ultime ore, con il club di Torre del Greco che starebbe invece ottemperando alle scadenze del bimestre settembre/ottobre.

Solo dopo la mezzanotte si capirà se il tutto sia andato a buon fine.