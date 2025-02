Raspadori “rinasce” a venticinque anni, gol e nuovo ruolo in campo

Non era titolare dal 31 agosto, ma sabato contro la Lazio Giacomo Raspdori ha ritrovato spazio e anche un gol, ottimo regalo di compleanno, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Si può rinascere anche a 25 anni: Giacomo Raspadori detto Jack. Da sabato sera l’asso di Conte, il partner di Lukaku, uno-due e via, un triangolo olimpico con gol olimpionico: destro e sinistro, controllo e tiro, una bellezza costruita dialogando con Rom in area. Raspa non segnava dalla partita risolta con il Venezia il 29 dicembre, alla vigilia dell’anno nuovo, saltando in corsa sulla partita. Con la Lazio, invece, è accaduto altro, di più: titolare come non accadeva dal 31 agosto in Serie A; titolare e a segno come in campionato non si vedeva da Salernitana-Napoli del 4 novembre 2023; da attaccante puro, il suo ruolo. Per giunta alla vigilia del venticinquesimo compleanno, in calendario domani: tanti auguri e buon lavoro in campo. La squadra riprende, c’è da preparare l’aperitivo sul lago: domenica alle 12.30, al Sinigaglia hollywoodiano, c’è la sfida con il Como. Giornata complicatissima”.

Factory della Comunicazione