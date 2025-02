“Napoli, la squadra è stata costruita per una sola competizione. Spinazzola e Olivera possono rientrare a Como!”

Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, ha commentato ai microfoni di Marte Sport Live il pareggio per 2-2 fra Lazio e Napoli andato in scena all’Olimpico.

Factory della Comunicazione

“Il Napoli ha collezionato tre pareggi giusti, a mio avviso, in quest’ultimo periodo. Gli arbitraggi hanno inciso in negativo? Non vedo il Napoli chissà quanto penalizzato dagli arbitri. La classifica resta meravigliosa, come il lavoro svolto finora. Perché Conte non si fida delle riserve? Ci sono gerarchie definite anche nei valori. La squadra è stata costruita per una sola competizione, mentre se agisci su più fronti cerchi un’omogeneità di valori. Per un’unica manifestazione è diverso. C’è davvero qualcuno in panchina che possa meritare qualcosa di più o dare chissà cosa rispetto ai titolari? La vera sorpresa è Gilmour in panchina. Evidentemente, si fatica a fare a meno di Lobotka anche solo per quindici minuti. Però lo scozzese è un calciatore che Conte, più di tutti, voleva portare al Napoli questa estate, anche più di McTominay. Con il Como vedremo ancora il 3-5-2, in questo momento faccio fatica a pensare a qualcosa di diverso, anche perchè Neres mancherà ancora per diverso tempo, le diagnosi dicono questo. Spinazzola e Olivera possono essere convocati per il Como, ma hanno bisogno di essere ‘riatletizzati’. Se non ci fosse stato un momento particolarmente complicato, lo stesso Buongiorno non l’avremmo visto titolare con la Lazio. L’idea sarebbe quella di provare a convocare uno tra Olivera e Spinazzola per il Como, ma non penso siano schierati. A Como ci vuole gente di gamba, fresca, che abbia energia. I lariani giocano molto bene. All’andata, il primo tempo del Como fu più che buono. A gennaio, poi, hanno speso 50 milioni. La novità può essere l’impiego di Politano, che potrebbe giocare da esterno di destra a tutta fascia, con Di Lorenzo che scalerebbe nei tre dietro, lasciando Mazzocchi a sinistra, visto che a Roma in quella posizione ha fatto una prestazione molto seria“.