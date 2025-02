Luis Hasa: un investimento, non certo un rinforzo immediato

La finestra di mercato di gennaio è stata deludente, per ammissione dello stesso ds Manna. E, vista la metafora di vita che il gioco del calcio da sempre incarna, appena finita, la difficoltà in casa Napoli è diventata emergenza. La maledizione della fascia sinistra, anche quest’anno, si è palesata…In azzurro sono arrivati Billing, che ancora non si è mai visto in campo, Okafor che deve “rimettersi in forma” ed Hasa. La Repubblica si è soffermata proprio sull’acquisto di quest’ultimo: “È arrivato come investimento e non certo come rinforzo per l’immediato, ma probabilmente avrebbe avuto bisogno di un’esperienza in prestito per accumulare minuti ed esperienza”.

