Arrigo Sacchi, possibile ritorno: “Potrei tornare ad allenare”

Clamorosa rivelazione fatta in queste ore ai taccuini dell’agenzia Adnkronos: Arrigo Sacchi si è detto pronto a tornare ad allenare una squadra di calcio

Factory della Comunicazione



A dare l’annuncio, come scrive Tuttomercatoweb, è stato lo stesso Sacchi. Che ha dichiarato: “Sto pensando di tornare ad allenare, in Italia o all’estero. Ma se farlo in Italia non lo so.Voglio troppo bene a questo paese ma ho un difetto. Dico quello che penso e devo farlo quindi anche di noi. E cerco di evitare prima. Mi chiedono di andare per esempio in Brasile, in Argentina, in Spagna. E tanti altri”.

Una notizia tutt’altro che trascurabile considerando che il tecnico che ha reso grande il Milan di Berlusconi tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta non guida una squadra ormai da 24 anni. L’ultima esperienza, infatti, risale all’anno 2001 con il Parma, per quanto comunque dal 2010 al 2014 abbia anche ricoperto l’incarico di coordinatore tecnico delle nazionali giovanili dell’Italia, dalla squadra Under 16 fino alla Under 21. Adesso, come rivelato da lui stesso all’agenzia Adnkronos, si è però detto pronto a togliere la ruggine di dosso e tornare in sella, su una panchina.