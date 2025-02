Sportmediaset – Napoli, cali di tensione e il dato su Lukaku

Il pareggio dell’Olimpico contro la Lazio lascia tanto amaro in bocca per il Napoli. Come scrive Sportmediaset, la sensazione è che per gli azzurri di Conte, partita dopo partita, stia subentrando l’ansia di poter perdere il primato in classifica. Ma non è tutto da buttare e la truppa azzurra deve raccogliere alcuni segnali positivi, l’aver affrontato una squadra con qualità che lotta per la Champions, ad esempio, o aver sfiorato il colpaccio nonostante l’emergenza in alcuni ruoli. La preoccupazione sta solo negli ultimi 3 pareggi subiti dopo essere passati in vantaggio, prima la beffa contro la Roma targata Angelino, poi il pari interno contro l’Udinese, e ieri il gol di Dia. La squadra sembra avere dei cali di tensione nel finale, e compromettono vittorie che ad oggi sarebbero risultate di vitale importanza. Fa riflettere il dato su Lukaku, i suoi gol siglati sino ad oggi hanno portato al Napoli tutte vittorie, mentre quando l’attaccante belga non è andato a segno gli azzurri non sono andati oltre il pareggio. Lukaku è chiamato a rispondere presente nella trasferta di Como e tornare al gol oltre che ai 3 punti, ma soprattutto in vista dello scontro diretto contro l’Inter in programma il 2 Marzo.

