Serie A: Parma/Roma (0-1) 0-1. La Roma espugna il Tardini: Soule decide, Parma in crisi

Dallo stadio Ennio Tardini di Parma va in scena la 25ª giornata di Serie A, con il Parma a caccia di punti salvezza e la Roma in lotta per un posto in Europa.

I ducali arrivano da tre sconfitte consecutive e non vincono dalla fine di dicembre, quando superarono il Monza in casa per 2-1. La crisi di risultati li ha spinti in piena zona retrocessione, rendendo questa sfida un crocevia fondamentale per le loro speranze di permanenza in Serie A.

Dall’altra parte, la Roma arriva dal successo di misura a Venezia per 1-0 e cerca continuità per rientrare nella corsa alle competizioni europee. Tuttavia, i giallorossi hanno anche la testa alla doppia sfida di Europa League contro il Porto, appuntamento chiave della loro stagione.

Nel Parma, sulla trequarti spazio a Man, Sohm e Cancellieri, mentre Bonny agisce da unica punta. In mezzo al campo, Bernabé affianca Keita, mentre in difesa la coppia centrale è composta da Vogliacco e Leoni. Nella Roma, Soule parte titolare in attacco al fianco di Shomurodov, complice anche l’infortunio di Dybala in Europa League. Sulle fasce spazio a Saelemaekers e Salah-Eddine. In difesa, Hummels va in panchina, con Celik affiancato da Mancini e Ndicka.

L’inizio di gara è frizzante, con entrambe le squadre che provano a imporre il proprio gioco, mantenendo un ritmo alto. Tuttavia, le occasioni da gol scarseggiano, con le difese attente nel contenere gli attacchi avversari. Al 25’, l’episodio chiave: l’arbitro Chiffi assegna inizialmente un calcio di rigore alla Roma per un fallo su Soule, ma dopo un controllo al VAR cambia la decisione e concede una punizione dal limite. Per Leoni, autore dell’intervento da ultimo uomo, il cartellino giallo si trasforma in rosso, lasciando il Parma in inferiorità numerica. Della battuta si incarica Soule, che con una traiettoria perfetta supera Suzuki e porta la Roma in vantaggio.

L’avvio della ripresa vede subito protagonista Soule, che sfonda sulla destra e mette in mezzo un pallone pericoloso. Suzuki si supera con un doppio intervento strepitoso: prima respinge la conclusione ravvicinata e poi si rialza rapidamente per negare anche il tap-in di Salah-Eddine. Poco dopo, Pellegrini sfiora il raddoppio con un tiro dal limite, ma ancora una volta il portiere del Parma risponde presente, deviando in angolo. I giallorossi continuano a controllare il ritmo senza concedere spazi a un Parma che fatica a rendersi pericoloso. L’unica vera occasione per i ducali arriva a dieci minuti dalla fine, quando Sohm calcia alto da buona posizione, sprecando un’opportunità importante per il pareggio.

Nel finale, la Roma gestisce senza affanni il vantaggio, mentre il Parma tenta un ultimo assalto con Almqvist sulla destra, senza però trovare varchi utili. I giallorossi portano a casa tre punti fondamentali nella corsa all’Europa: il sesto posto dista ora solo cinque lunghezze e la squadra può affrontare con fiducia l’impegno di Europa League contro il Porto. Per il Parma, invece, la situazione si complica ulteriormente: la salvezza passa da un’inversione di rotta immediata.

Parma-Roma 0-1

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco (65′ Camara), Leoni, Valeri; Bernabé (77′ Ondrejka), Keita (46′ Almqvist); Cancellieri (65′ Lovik), Sohm, Man (dal 35′ Balogh); Bonny. A disposizione: Corvi, Moretta, Balogh, Estevez, Lovik, Hainaut, Pellegrino, Haj Mohamed, Trabucchi, Plicco, Almqvist, Ondrejka, Camara. Allenatore: Fabio Pecchia.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini (46′ Nelsson), N’Dicka; Saelemaekers (65′ Baldanzi), Gourna-Douath (80′ Pisilli), Paredes, Koné (46′ Pellegrini), Salah-Eddine (77′ Angelino); Soulé, Shomurodov. A disposizione: Gollini, De Marzi, Angelino, Hummels, Abdulhamid, El Shaarawy, Nelsson, Pisilli, Pellegrini, Baldanzi, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.

Arbitro: Chiffi : Chiffi Marcatori: 33′ Soulé (R) Ammoniti: 34′ Soulé (R), 55′ Pellegrini (R), 63′ Gourna Douath (R), 82′ Balogh (P), 85′ Almqvist (P) Espulsi: 31′ Leoni (P)

A cura di Sara Di Fenza