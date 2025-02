Serie A, Fiorentina-Como 0-2 (0-1): Colpaccio targato Diao-Paz

La 25ª giornata di Serie A si apre con la sfida tra Fiorentina e Como. La squadra di Palladino arriva dalla sconfitta per 2-1 a San Siro nel recupero contro l’Inter, tra tante polemiche arbitrali. Stesso risultato per il Como di Cesc Fàbregas, battuto in extremis dalla Juventus.

Per la Fiorentina, prima da titolare per Nicolò Zaniolo, schierato nel trio con Folorunsho e Fagioli. Squalificato Kean, al suo posto Beltran unica punta. A centrocampo spazio a Mandragora e Cataldi, con Fagioli più avanzato. In difesa Ranieri e Pongracic compongono la coppia centrale, mentre Comuzzo parte dalla panchina.

Gli ospiti, invece, optano per uno schieramento senza attaccanti di ruolo, con Diao falso nueve supportato da Strefezza e Nico Paz. In mediana Caqueret, Perrone e Da Cunha formano il centrocampo.

La Fiorentina parte forte con Zaniolo e Gosens protagonisti nelle prime azioni offensive. L’ex Roma tenta due volte la conclusione e sembra a suo agio nella nuova posizione in campo. Tuttavia, è il Como a sorprendere i padroni di casa: dopo diverse azioni costruite palla a terra, arriva il gol del vantaggio, Caqueret lancia in profondità Diao, che sfrutta la sua velocità per prendere il tempo alla difesa viola. L’attaccante si accentra e batte De Gea con freddezza, portando in vantaggio gli ospiti. 0-1 all’Artemio Franchi.

Un Como dominante a centrocampo e una Fiorentina che risente dell’assenza di Kean, senza un riferimento in grado di attaccare la profondità.

Nico Paz approfitta di un rimpallo fortunato: la palla, leggermente deviata, assume una traiettoria che si alza e poi scende, baciando il palo prima di entrare in rete. Sesto gol in campionato per lui, un dettaglio che però non toglie nulla alla qualità della sua torsione, 2-0 per il Como.

Come nell’azione del primo gol, ancora una volta Caqueret pesca Diao in profondità. L’attaccante si accentra sul destro e conclude, ma questa volta De Gea si fa trovare pronto.

La Fiorentina, in difficoltà e sotto 2-0, deve affrontare un’ulteriore tegola: pochi minuti dopo il suo ingresso, Gudmundsson è costretto a lasciare il campo a causa di un colpo alla schiena. Un duro colpo per i viola, che contavano proprio sull’islandese per dare quel qualcosa in più che mancava alla squadra.

La gara termina al Franchi, super colpo in trasferta del Como, non vinceva dal 24 settembre 2024 contro, occasione persa dalla viola per portarsi a un solo punto dal quarto posto

Nella conferenza stampa pre-gara di Fiorentina-Como, a Palladino è stato chiesto se avesse seguito Sanremo e quale fosse la sua canzone preferita. Il tecnico ha citato il brano di Simone Cristicchi, classificatosi quinto, proprio come la posizione che la Fiorentina avrebbe potuto raggiungere momentaneamente in classifica, scavalcando la Juventus in attesa della gara serale. Tuttavia, la sconfitta pesa: il Milan si avvicina a -1, mentre la Juventus ha l’opportunità di agganciare la Lazio e aumentare il distacco sulla Viola.

Tabellino Fiorentina-Como 0-2 (Primo Tempo 0-1)

Marcatori: 41′ Diao, 66′ Nico Paz

Assist: 66′ da Cunha

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens (69′ Parisi); Mandragora (70′ Richardson), Cataldi (55′ Gudmundsson, 74′ Ndour); Beltran, Fagioli, Folorunsho; Zaniolo (55′ Colpani). All. Palladino.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena (69′ Kempf), Valle; Perrone (69′ Douvikas), Caqueret (78′ Engelhardt); Strefezza, Nico Paz (78′ Ikoné), Da Cunha; Diao. (90′ Jack) All. Fabregas

Arbitro: Piccinini di Forlì

Ammoniti: 26′ Gosens, 52′ Goldaniga, 52′ Folorunsho, 57′ Perrone, 64′ Gudmundsson

Espulsi:

Recupero: 1’1T , 6′ 2T

A cura di Vincenzo Buono