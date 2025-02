Questione di numeri: tre X di fila, di cui due all’Olimpico

Il calcio è anche questione di numeri, Lazio/Napoli non è da meno. Dicono che quest’anno gli uoini di Baroni siano la bestia nera di quelli di Conte, che l’Olimpico sia stregato, ma anche molto altro…Dal CdS:

Factory della Comunicazione

Settimo assist per Romelu Lukaku. Sì, ha servito sette assist in questa Serie A e solamente nel 2020/21 (11 con l’Inter) ha servito più passaggi vincenti in un singolo torneo in carriera nei cinque principali campionati europei (sette anche nel 2017/18 con il Man Utd).

Tre pareggi di fila. Il Napoli ha inanellato tre X di fila in campionato per la prima volta dal dicembre 2014, con Rafael Benítez in panchina, mentre la Lazio ha pareggiato tre degli ultimi cinque match casalinghi affrontati in Serie A (1V, 1P), tanti segni “X” quanti nei precedenti 21 incontri interni nella competizione (14V, 4P).

Andata e ritorno: Gustav Isaksen è il primo giocatore della Lazio a segnare sia all’andata che al ritorno contro il Napoli in una singola stagione in Serie A da Ciro Immobile nel 2020/21.

Dopo 15 mesi Giacomo Raspadori è tornato a segnare in un match affrontato da titolare in Serie A per la prima volta dal 4 novembre 2023 (vs Salernitana all’Arechi).

Isaksen in 5 gol Gustav Isaksen ha preso parte a cinque gol in questo campionato (tre reti, due assist), superando il totale di partecipazioni attive a una rete registrato nell’intera passata stagione in Serie A (quattro – tre gol e un passaggi vincente).

Zaccagni, 6 assist: Mattia Zaccagni ha servito 6 assist in questo campionato.