Napoli, Raspadori e l’esultanza speciale per Emanuele

L’amaro in bocca per il pareggio maturato all’Olimpico contro la Lazio è ancora forte in casa Napoli. Il 2-2 arrivato nei minuti finali ha lasciato rammarico, ma non ha cancellato alcuni segnali positivi. Tra questi spicca la grande prestazione di Giacomo Raspadori, apparso finalmente rivitalizzato nel suo ruolo naturale di trequartista alle spalle del centravanti. L’ex Sassuolo è stato tra i migliori in campo, coronando la sua prova con il gol del momentaneo 1-1.

Una rete pesante, che ha permesso agli azzurri di rimettersi subito in carreggiata, ma che ha avuto un significato ancora più speciale. Subito dopo aver trafitto Provedel, il numero 81 del Napoli ha messo in scena un’esultanza particolare: prima il cuore mimato con le mani verso la telecamera, poi una linguaccia con allegato saluto militare. Un gesto che non è passato inosservato e che, come rivelato subito dopo la gara, era dedicato a Emanuele, un piccolo tifoso barese che da anni combatte contro una grave malattia.

Raspadori aveva conosciuto il bambino qualche mese fa in ospedale a Genova, dove era ricoverato, e in quell’occasione aveva promesso di dedicargli un’esultanza speciale in caso di gol. Una promessa mantenuta, immortalata dallo stesso Emanuele in uno scatto pubblicato sul proprio account Instagram e ripostato dallo stesso calciatore al termine della partita.

Un gesto semplice, ma dal valore enorme. In una serata che avrebbe potuto regalare una gioia ancora più grande al Napoli, Raspadori è riuscito comunque a regalare un sorriso a chi ne aveva più bisogno. E in fondo, in certi momenti, il calcio sa essere davvero molto più di un semplice gioco.

