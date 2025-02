Corbo: “100 giorni ancora, un Raspadori ed un modulo in più”

Saltano, al gol di Dia, sia Marco Baroni che Antonio Conte. Per motivi diametralmente opposti, ovvio. Ma il pareggio con la Lazio non è “sinonimo di fermata”. C’è un Raspadori in più, un modulo da poter riutilizzare…Scrive Antonio Corbo su La Repubblica: “Accade che la disillusione sia amarissima, l’autorete davvero fortunosa per il vantaggio aveva proiettato il Napoli in un sogno da cui anche Conte fa troppa fatica a uscire. Conte è un guerriero con la faccia affumicata da mille battaglie, niente è compromesso, il mercato estivo da 149,5 milioni si rivela ancora una solida piattaforma, anche Conte con calma capirà che il calcio chiede qualcosa in più per il primato a un club che all’improvviso fa cassa con l’attaccante più tecnico, Kvaratskhelia tra i pochi come proprio Raspadori a segnare con due piedi, se degrada a riserva proprio Kvara senza un ricambio adeguato, se nei mercati va ad offrire a condizioni da discount Zerbin e Folorunsho, se in panchina ha Ngonge e lo rimanda al posto. A cento giorni e 13 gare dalla fine il Napoli ha tutto per rimettersi in viaggio. Ha ritrovato un giocatore che vale un modulo in più, Raspadori, e quel 3-5-2 che torna comodo se non vincente”.

