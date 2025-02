Un weekend di fuoco: Lazio-Napoli apre la volata scudetto

Un weekend di fuoco sta per prendere il via, e tutto parte questa sera con Lazio-Napoli. Un incrocio che può dire molto sulle ambizioni di entrambe le squadre e, più in generale, sulla corsa scudetto. E se il calcio è imprevedibile, proviamo a immaginare uno scenario suggestivo: la Lazio batte il Napoli, l’Atalanta supera il Cagliari, la Juventus sconfigge l’Inter e la Fiorentina ha la meglio sul Como. In questo caso, la classifica reciterebbe: Napoli 55, Inter 54, Atalanta 53, Lazio 48, Juventus 46, Fiorentina 45. Sei squadre racchiuse in dieci punti a tredici giornate dalla fine. Uno scenario che rimetterebbe tutto in discussione, trasformando il campionato in un duello serrato fino all’ultimo respiro.

Realisticamente, un incastro del genere non è semplice, ma con un fine settimana così intenso e aperto da una sfida delicata come quella dell’Olimpico, nulla può essere escluso. Il Napoli di Conte sa bene di non poter abbassare la guardia. Per evitare di rimettere in corsa altre contendenti e consolidare il primato, stasera servirà una prova di forza contro una Lazio che, in questa stagione, ha già dimostrato di saper colpire i partenopei.

Il 5 dicembre, infatti, i biancocelesti hanno eliminato il Napoli dalla Coppa Italia con una notte memorabile per Noslin, autore di una tripletta. Tre giorni dopo, nel girone d’andata, un’altra beffa: vittoria della Lazio al Maradona con un gol di Isaksen e sorpasso in vetta dell’Atalanta di Gasperini. Un colpo duro per i partenopei, che però hanno saputo reagire con carattere infilando sette vittorie consecutive e riprendendosi il primo posto.

Ora, però, è di nuovo il momento di rispondere sul campo. L’Olimpico è pronto, la Lazio cerca conferme, il Napoli vuole la rivincita. La corsa scudetto entra nel vivo e tutto può ancora succedere.

Fonte: Corriere dello Sport