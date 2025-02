“La Lazio dovrà stare attenta a Raspadori. Non sempre si può vincere dominando”

Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, ha commentato ai microfoni della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma, in onda su Stile Tv, il match fra i biancocelesti e il Napoli, di scena alle 18.00 all’Olimpico.

“Lazio-Napoli? Può mancare qualche giocatore, ma questa emergenza onestamente non la vedo. Non tutte le partite si possono vincere giocando bene, il Napoli oggi può fare la sua partita contro una Lazio in salute. Poi ogni partita ha una storia a sé. Conte continua a lamentarsi sempre di tutto, capitano i momenti in cui sei in difficoltà numerica, poi è indubbio che Kvaratskhelia non sia stato sostituito, ma è un po’ troppo in polemica, non la vedrei così nera sinceramente.

Quest’anno Meret, come nell’anno dello scudetto, sta facendo bene. Meret può avere alti e bassi, ma il rendimento di un giocatore, il portiere soprattutto, va in base a quello della squadra. Meret sta facendo il suo dovere egregiamente come fa quasi sempre, trovo ingenerose le critiche che ciclicamente gli attribuiscono.

La Lazio il Napoli l’ha già incontrata quindi conosce come gioca la squadra. Credo che la prestazione di Lukaku sia determinante perché sta facendo bene, ma può fare ancora meglio. Giocando al fianco di Raspadori può avere più libertà e fare la partita alla sua maniera. Anche di Raspadori la Lazio dovrà guardarsi bene perché lui è un altro che può risolvere la partita. L’Atalanta non è mai uscita dalla corsa scudetto perché il campionato è ancora lungo e ci sono tanti scontri diretti. È necessario però che continui a giocare bene, poi può tranquillamente competere con Napoli e Inter, c’è spazio per tutti”.