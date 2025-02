La Gazzetta mette in campo Lazio e Napoli, ecco le possibili formazioni

Casa Napoli

Factory della Comunicazione

Complici le tante assenze, Antonio Conte opterà per il cambio modulo e si tornerà al 3-5-2. Tra i pali ci sarà Alex Meret. Al centro della difesa si rivedrà Alessandro Buongiorno dal primo minuto. L’ex Torino sarà affiancato da Amir Rrahmani e Juan Jesus. A destra ci sarà Giovanni Di Lorenzo. Sulla sinistra, invece, è emergenza totale: Conte dovrebbe optare per Pasquale Mazzocchi, ma è vivo il ballottaggio con Matteo Politano. Nessuna novità in mediana, con Scott McTominay e Frank Zambo Anguissa che affiancheranno Stanislav Lobotka. In attacco Giacomo Raspadori dovrebbe affiancare Romelu Lukaku.

Casa Lazio

Il rebus resta aperto nella vigilia della Lazio verso la sfida alla capolista Napoli. Anche ieri Boulaye Dia ha svolto lavoro differenziato. Così solo nella rifinitura di questo pomeriggio si potrà fare il punto della situazione sulla distorsione alla caviglia destra riportata domenica contro il Monza. I segnali di ottimismo dei giorni scorsi sono stati bilanciati dai rinvii al rientro in gruppo dell’ex Salernitana. Forse oggi potrebbe essere la volta buona. Ad ogni modo un solo allenamento a tempo pieno in settimana non gli spianerebbe la strada per un posto da titolare. Più probabile che Dia venga destinato alla panchina per un eventuale utilizzo part-time contro il Napoli. Il rebus dalle possibilità di recupero dell’ex Salernitana si sposta verso chi potrebbe sostituirlo. Con la premessa che senza il 28enne senegalese la formula del doppio centravanti che ha dato più efficacia al 4-2-3-1 di Baroni perde una chiave rilevante. Soprattutto per la particolare intesa tattica che si è creata fra Dia e Castellanos. Pertanto la scelta su chi potrà sostituire il senegalese dal primo minuto domani sera si orienta su diverse valutazioni. Pur se i candidati in corsa per agire al centro della trequarti sono due: Pedro e Dele-Bashiru. Solitamente nella rifinitura Baroni fa le prove generali della formazione. Quindi oggi pomeriggio da Formello dovrebbero arrivare indicazioni chiare.

Fonte: Gazzetta