I numeri di Lazio-Napoli: per gli azzurri c’è un tabù da sfatare!

Tabù biancoceleste

Factory della Comunicazione

Il Napoli, si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola, non ha vinto nessuna delle ultime quattro sfide contro la Lazio in Serie A (1N, 3P), dopo che aveva trovato il successo in ciascuna delle precedenti 4; nelle due più recenti non ha trovato la rete.

Tre pari di fila

Dopo una serie di sette successi consecutivi in Serie A, il Napoli ha pareggiato le due partite più recenti; l’ultima volta che i partenopei hanno registrato tre pareggi di fila in campionato risale a dicembre 2014, con Benítez.

La Lazio affronterà in due incontri consecutivi la prima e l’ultima squadra in classifica a inizio giornata di Serie A per la prima volta da gennaio 2022 (sconfitta contro l’Inter e successo contro la Salernitana); in generale, l’unica squadra nelle ultime 10 stagioni ad aver affrontato in due partite di fila capolista e fanalino di coda e vinto contro entrambi nella competizione è stata l’Udinese, nel dicembre 2017 (in quell’occasione contro Benevento e Inter).