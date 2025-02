Finalmente, Buongiorno! Rientra e si ritrova al centro di un tris inedito

Si rivede Buongiorno, finalmente in campo. Due mesi senza calcio, un infortunio per niente banale che l’ha costretto a un paio di settimane di assoluto riposo e poi a un lungo iter riabilitativo. Il difensore praticamente ha dovuto rifare la preparazione per recuperare tono e massa muscolare. Rientrerà in un Napoli dall’ assetto nuovo, causa della completa assenza della fascia sinistra. Lui sarà il centrale con Rrahmani terzo di destra e Juan Jesus terzo di sinistra. Scrive il CdS: “Buongiorno si ripresenta al momento giusto: uno come lui serve come il pane in questa ennesima fase di transizione, di passaggio a un sistema che, dicevamo, Buongiorno conosce molto bene per averlo interpretato fino a una stagione fa con il Torino. Modulo inedito e anche tris di centrali nuovo di zecca: il Napoli ha giocato le prime cinque della stagione con la difesa a tre, ma il centrale è sempre stato Rrahmani e il marcatore destro era Di Lorenzo. Buongiorno agiva da terzo di sinistra, mentre contro la Lazio sarà al centro e per la prima volta insieme con Rrahmani e soprattutto Juan Jesus. Mai in campo insieme e anzi alternativi: è stato proprio JJ a sostituirlo, per altro molto bene, durante la sua assenza. Otto partite, dicevamo: sei vittorie e due pareggi.”

