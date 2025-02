Borja Sainz, chi è il giocatore cercato dal Napoli

Il calciomercato del Napoli non si ferma mai, gli scout partenopei sono alla costate ricerca di rinforzi per la squadra azzurra. Uno dei nomi monitorati nello scorso mercato invernale e che potrebbe tornare di moda anche in estate è quello di Borja Sainz. Il club azzurro, secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, si è interessato all’ala del Norwich. “Borja Sainz, ala del Norwich, sta facendo un’ottima stagione in Championship, con 15 gol e 3 assist in 27 partite. A gennaio il Napoli di Conte si era interessato a lui, e in estate potrebbe tornare alla carica. Il giocatore avrà sicuramente molto mercato, visto il suo rendimento in campo”, ha scritto su X. Chi è Borja Sainz? Classe 2001, nato in Spagna. Si tratta di un esterno offensivo che può agire su entrambe le corsie anche se, al suo debutto, è stato utilizzato sulla fascia destra. Veloce, tecnico ed estremamente grintoso, aggressivo e determinato. In possesso di una buona accelerazione palla al piede e di un altrettanto buon controllo di palla, Sainz sa essere decisivo nell’uno contro uno, creando la superiorità numerica nel suo settore di competenza. Ha un buon tiro e, per quanto riesce a creare, può sicuramente mettere a segno un maggior numero di reti.a un buon tiro e, per quanto riesce a creare, può sicuramente mettere a segno un maggior numero di reti.

