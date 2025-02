Baroni: “Gli errori che si fanno in campo sono mia responsabilità”

Marco Baroni, allenatore della Lazio, è stato intervistato nella conferenza stampa post partita di Lazio-Napoli 2-2, ecco le sue parole:

Questo pareggio lascia qualche rimpianto?

“La partita l’avete vista, ma sono contento perché la squadra ha fatto una partita di altissimo livello contro la prima in classifica. Abbiamo prodotto tanto, ricercato il gioco pieno, sicuramente abbiamo preso due gol evitabili e quindi dispiace. Sono contentissimo per la prestazione della squadra, ho fatto i complimenti nello spogliatoio. Questo deve essere un ulteriore step di crescita, peccato per Taty perché è l’unica nota negativa di oggi. Prima del gol loro abbiamo avuto l’occasione per passare in vantaggio con Isaksen, ci assumiamo sempre dei rischi ma come tutte le cose belle abbiamo delle piccole fragilità che dobbiamo togliere”.

È soddisfatto della crescita della squadra?

“Le partite che abbiamo perso tranne una abbiamo sempre condotto la partita, anche contro la Fiorentina. La mia squadra deve emozionare, la gente deve vedere la squadra che si batte e noi vogliamo fare questo partita su partita, pallone su pallone”.

Avete corso troppi rischi nell’impostazione dal basso dopo il vantaggio?

“Noi abbiamo una condotta di gara di un certo tipo, non possiamo fare partite attendiste e nel giocare ci assumiamo qualche rischio. In occasione del pareggio forse si è esagerato, potevamo giocare la palla esternamente. Gli errori che si fanno in campo sono mia responsabilità, non dei giocatori. Noi non possiamo tirare pallonate, non abbiamo la struttura fisica nei giocatori per fare questo”.