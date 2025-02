Azzurri da premio “fair pay”, ultimi in una classifica che conta molto

Napoli – Aggressivi, determinati ma corretti. Il Napoli è una squadra pulita negli interventi: con 28 cartellini gialli dopo 24 giornate è ultima per ammonizioni in Serie A. La penultima di cartellini ne ha 35 ed è l’Inter. Sette in più. Un dato importante che accentua le qualità della prima della classe e che evidenzia la capacità di saper esaltarsi nei duelli individuali senza dover ricorrere a falli eccessivi o interventi al limite del consentito. La Lazio, rivale oggi all’Olimpico, è terza nella speciale classifica: le ammonizioni sono già 52. Praticamente il doppio rispetto al Napoli. E i rossi sono 4, di cui 2 diretti. Per il Napoli alla voce espulsioni c’è lo zero. Anche per questi numeri la squadra di Conte non ha nessun giocatore entrato in diffida, ombra invadente che condiziona la testa e le gambe soprattutto nel momento clou di una stagione. Come questo. L’unico diffidato è solo l’allenatore. Per ogni partita, però, aumenta il rischio: ad oggi gli unici giocatori del Napoli con tre cartellini sono Lobotka, Anguissa e Di Lorenzo. Tre riferimenti. Con un altro giallo scatterebbe per ognuno di loro la diffida e dunque il successivo pericolo squalifica. E tra tre giornate, dopo Lazio e Como, ci sarà la super sfida del Maradona contro l’Inter. Fonte CdS

