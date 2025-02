All’Olimpico previsti oltre 40.000 spettatori: l’iniziativa della Lazio

Oltre 40mila presenze assicurate per la sfida col Napoli, una degna cornice di pubblico, continuerà a crescere anche oggi con l’obiettivo di toccare quota 45.000. A ieri sera, stando al dato riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, ai 29.036 abbonati si erano aggiunti oltre 11.000 tagliandi venduti, compresi i tifosi napoletani residenti nel Lazio (per quelli in Campania è stata vietata la vendita dei biglietti). Tutti i presenti potranno partecipare a “Share The Good“, l’iniziativa portata avanti dal club ormai da diversi mesi attraverso la quale i tifosi possono aiutare le persone meno abbienti donando alimenti ben conservati, non in vetro, con una data di scadenza lontana e, soprattutto, cibi come tonno e carne in scatola, pasta e riso, prodotti per l’infanzia (omogeneizzati, latte in polvere e pannolini), latte a lunga conservazione, legumi e pelati in scatola. I volontari delle Associazioni Alimentare di Roma, Banco Alimentare del Lazio, Croce Rossa Roma Capitale e la Comunità di Sant’Egidio e volontari della Fondazione SS Lazio saranno presenti nei tre punti di raccolta (via dei Gladiatori – Obelisco – Via Nigra, verso Piazzale Dodi).

