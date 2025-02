Serie A: Bologna/Torino 3-2 (1-1). Rimonta e contro-rimonta al Dall’Ara. Italiano festeggia

Cinque goal e tanto spettacolo allo stadio Renato Dall’Ara per la partita che ha aperto la 25esima giornata di Serie A, ovvero la sfida tra il Bologna di Italiano ed il Torino di Vanoli.

I padroni di casa arrivavano a questa partita con ambizioni importanti visto che sono in piena corsa per un posto in Europa e con ancora una partita da recuperare.

Quattro punti nelle precedenti due partite di campionato per i Rossoblù con in mezzo anche la sorprendente vittoria ai danni dell’Atalanta in Coppa Italia che ha consegnato la prima semifinale al Bologna dal 1999.

Momento di forma ottimo che si è visto anche questa sera visto che gli uomini di Vincenzo Italiano si sono imposti per 3-2 su un Torino che è reduce invece da sei pareggi nelle ultime sette partite.

LA GARA:

Partita che è iniziata subito in modo scoppiettante con il Bologna all’attacco e che al 13’ minuto vede la prima grande emozione della sua partita.

Scivolata scomposta di Linetty che costringe l’arbitro a fischiare calcio di rigore in favore dei padroni di casa.

Dopo qualche minuto però il Var interrompe il tutto per verificare il fallo del centrocampista Granata. Dopo un’attenta revisione l’arbitro Fabbri decide di cambiare la sua decisione e revocare il calcio di rigore.

Passano solo 4 minuti da questo momento e la partita si sblocca lo stesso grazie a Dan Ndoye che buca Milinkovic-Savic firmando il primo goal della sua partita, portando i suoi sull’1-0.

Dopo la rete subita il Torino prova a scuotersi e inizia a rendersi pian piano più pericoloso con il culmine dei suoi attacchi che arriva al 37’ minuto quando Vlasic riesce a segnare portando il risultato sull’1-1 che sancisce di fatto la fine della prima frazione.

Nel secondo tempo il Bologna continua a fare la partita ma non riesce a segnare. Cosa che invece riesce al Torino in uno dei primissimi attacchi del suo secondo tempo con Elmas che segna la sua prima rete con la maglia Granata portando in vantaggio i suoi.

Il vantaggio del Torino però dura molto poco visto che appena 5 minuti dopo Casadei commette fallo che porta al calcio di rigore per il Bologna, il secondo della serata, questa volta tutto confermato.

Sul dischetto si presenta Ndoye che firma il pareggio e la sua doppietta personale.

La partita sembra essere ormai destinata al pareggio ma appena prima del 90’ minuto succede l’incredibile: cross basso di Castro, pallone che sbatte sui piedi di Biraghi che stava rientrando in difesa e pallone in buca d’angolo lasciando immobile Milinkovic-Savic, permettendo al Bologna di completare una clamorosa rimonta.

Risultato quindi di 3-2 per i padroni di casa che vincono una partita molto importante e complicata per come si era messa.

Bologna che stacca momentaneamente il Milan in classifica posizionandosi a -4 dalla Lazio quarta.

Il Tabellino:

BOLOGNA 3-2 TORINO

Bologna (4-3-3): Skorupski; Holm (41’ st Calabria), Beukema, Lucumì (1’ st Casale), Miranda; Freuler, Moro (41’ st Aebischer), Pobega (37’ st Fabbian); Ndoye, Castro, Dominguez (31’ st Cambiaghi). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Orsolini, El Azzouzi, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri. All.: Italiano

Torino: (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Walukiewicz (9’ st Pedersen), Maripan, Coco, Sosa (36’ st Biraghi); Casadei, Linetty (17’ st Gineitis); Lazaro (36’ st Masina), Vlasic, Karamoh (17’ st Elmas); Adams. A disp.: Paleari, Donnarumma, Sanabria, Salama, Dembele, Dalla Vecchia. All.: Vanoli

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 20’ Ndoye (B), 37’ Vlasic (T), 20’ st Elmas (T), 25’ st rig. Ndoye (B), 45’ st aut. Biraghi (T)

Ammoniti: Linetty (T), Karamoh (T), Gineitis (T), Masina (T)

Recupero: 1’ pt, 5’ st.

Guido Russo