L’avvocato Angelo Pisani è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre, in merito alla situazione trasferta. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Abbiamo inviato la diffida a revocare il divieto, discriminatorio, di trasferta per Lazio-Napoli. Le diffide sono state inviate lunedì, ma nessuno ci ha interpellato, come se milioni di tifosi non avessero chiesto il rispetto dei loro diritti. Già dopo Como-Napoli, è previsto un nuovo ricorso al TAR del Lazio, che però costa molto. C’è il sostegno del Comune di Napoli, come anche la solidarietà di tante associazioni. Lo sport non è divieto e discriminazione: la violenza si combatte in altri modi, non con metodi che certificano il fallimento delle istituzioni, incapaci di organizzare e gestire una gara di calcio.

Negli ultimi due anni, il 65% delle trasferte è stato vietato ai tifosi del Napoli? E’ tanto, ma rispecchia anche il buon andamento e le tantissime vittorie della squadra: quando il Napoli vince, c’è chi si preoccupa di fermare i tifosi, perché sono il dodicesimo uomo. Ci sono interventi organizzativi di organismi come il CASMS, che non conoscono la realtà e la carta istituzionale, per vietare le trasferte”.