Napoli: bilancio record per De Laurentiis, le cifre

Il Napoli si trova al primo posto nella classifica dei bilanci per la stagione 2023-24, nonostante un’annata sportiva deludente con il decimo posto in Serie A e l’esclusione dalle coppe europee, un’assenza che non si verificava da oltre un decennio. Nonostante il fallimento sportivo, il club ha chiuso l’anno con un attivo netto di 68 milioni di euro, un record assoluto per la squadra che l’anno precedente aveva conquistato lo scudetto. In confronto, le altre big della Serie A, come Milan, Inter e Juventus, hanno registrato bilanci molto negativi. Questo risultato conferma il Napoli come un esempio di gestione virtuosa, con la dirigenza che continua a puntare su un modello economico solido.

Il progetto del presidente De Laurentiis, secondo quanto riportato da ilmattino, si concentra sulla crescita finanziaria e sul ritorno in Champions League, che garantirebbe almeno 90 milioni di euro, utili non solo per il mercato estivo ma anche per migliorare ulteriormente la solidità economica del club.

De Laurentiis ha investito notevolmente nella squadra, chiedendo a Conte di riportare il Napoli tra le grandi d’Europa per sfruttare questi introiti. Pur essendo stato molto coinvolto nella gestione sportiva nella stagione 2023-24, il presidente ha scelto di fare un passo indietro, affidandosi maggiormente a Conte e al direttore sportivo.