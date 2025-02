Marcolin: “Se Conte decide di cambiare, io mi fido. Antonio se non trova la via la costruisce!”

Dario Marcolin, allenatore e doppio ex di Lazio e Napoli e oggi opinionista di Dazn, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“Mi fido di Conte perché ha usato tante volte il 3-5-2 in carriera, anche se sorprende la possibilità di schierare Politano a sinistra al posto di Mazzocchi. Raspadori sarà usato vicino a Lukaku: la vera novità è questa. Sarebbero tutti nei loro ruoli, tranne Politano: non ha mai fatto quel ruolo, negli ultimi anni, ma non vuol dire che non possa farlo. Gli allenatori dicono che tutto si possa fare, purché lo si provi; ed il Napoli, in questi giorni, ha avuto tempo per provare diverse soluzioni. Fa quasi strano dirlo, ma il Napoli con la Lazio ha perso due volte. Diversi automatismi cambiano e c’è curiosità di vedere la risposta di chi si adatterà. Potrebbe giocare Buongiorno a sinistra come braccetto, con Jesus a fare il centrale e non viceversa. La Lazio ha dato fastidio al Napoli, ma si pensa anche a Juventus-Inter: la testa andrà a queste due grandi partite. Al di là dello schema di gioco, dobbiamo aspettarci un Napoli che provi a non perdere la partita, del resto la squadra è sempre stata solida dietro, e con il 3-5-2- avrà maggiore solidità. Sarà una sorta di ‘investimento’ su questa giornata di campionato, con il tentativo di non perdere punti e restare primi in classifica. Se Conte decide di cambiare, io mi fido. O trova la via, Antonio, o la costruisce. Con questo modo di giocare finalmente Raspadori potrà agire nella sua posizione ideale. Dovrà riempire lo spazio alle spalle di Lukaku. La Lazio, contro le big, ha sempre giocato il suo calcio e mai cambiato, anche a costo di perdere 6-0 con l’Inter. Proverà a fare una partita d’attacco. Conte prenderà spunto dall’Inter, che ha battuto la Lazio proprio con il 3-5-2, facendole male in ripartenza per ottenere almeno un pareggio”.