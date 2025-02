Lazio-Napoli, occasione per Ngonge, e Baroni lo conosce bene

Lazio-Napoli è alle porte e per Conte ci saranno mille dubbi per la formazioni, con gli infortuni che incombono sulla sua squadra, ed uno delle possibili scelte in attacco potrebbe essere Cyril Ngonge, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Se Simeone è una soluzione più adatta quando c’è da rimpiazzare Lukaku, gli altri due che saranno in panchina all’Olimpico hanno più margini di movimento. Cyril Ngonge, per esempio, è uno che nella Capitale, su entrambe le sponde, ha avuto diversi estimatori. Ha vissuto mesi d’oro con Marco Baroni al Verona, prima di passare a gennaio dello scorso anno al Napoli. Piaceva alla Lazio in quest’ultimo mercato invernale e la scorsa estate la Roma ha pensato a lui per un’eventuale sostituzione di Dybala. È rimasto però a Napoli, dove con Conte ha trovato pochissimo spazio. La doppietta al Palermo in Coppa Italia, la titolarità nella partita successiva con il Lecce, ma poi soltanto qualche spezzone di partita per un totale di 9 presenze e 145’, uno in meno di quelli giocati in Coppa, dove era stato schierato dal 1’ sia contro il Palermo (2 gol in 57’) che proprio contro la Lazio (72’). Ha giocato una ventina di minuti nell’ultima contro l’Udinese, ma non è entrato bene. Impiegato a destra, scarsa precisione e soprattutto poca sostanza nel tentativo poi fallito di trovare il gol vittoria. Era entrato nel finale pure Noah Okafor, il nuovo numero 9 azzurro: 3′ più recupero, troppo poco per poter incidere o far vedere il suo valore. Ha svolto una settimana d’allenamenti e messo qualche minuto in più di benzina nelle gambe da poter bruciare nel caso in cui ce ne fosse bisogno domani all’Olimpico. È l’ultimo degli arrivati, ma il primo ad aver voglia di mettersi in mostra. A fine stagione, per l’ex Milan, c’è un riscatto da guadagnarsi”.

