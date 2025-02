Conte: “Attacchi ingiusti ai ragazzi, siamo primi grazie a loro! Manca compattezza ambientale, sul Var e il divieto di trasferte…”

Premi f5 per aggiornare la pagina

Che Lazio si aspetta?

“Stiamo andando ad affrontare una squadra forte, lo avevo già detto quando l’abbiamo affrontata in Coppa Italia e campionato. Non sono una meteora, hanno dimostrato di essere forti. Hanno mantenuto quello standard, sappiamo di dover affrontare una partita tosta. Però anche noi abbiamo dimostrato di essere tosti in qualsiasi situazione”.

Si sente ancora di essere garante della voglia della società di raggiungere il miglior obiettivo?

“La barca è in navigazione e siamo in alto mare. E quando sei in alto mare becchi tempesta, mare calmo, tutto. Bisogna avere mente fredda e saper comandare la nave dove deve andare. Quello che noi dobbiamo vedere è il porto dove attraccare sani e salvi, possibilmente con quello che ci saremmo meritati di raggiungere. Ma l’importante è arrivare al porto, una volta che si scende è giusto capire cosa è successo durante il viaggio.

Io da comandante devo dare la giusta rotta sia nella tempesta che nel mare calmo. Sapendo di poter contare su un equipaggio, che sono i calciatori, che sono fantastici. Se siamo lì sopra dobbiamo dire grazie a questi ragazzi, a nessun altro. A nessun altro. E questo deve essere chiaro. Quando sento attacchi ai ragazzi dico che sono ingiusti e disonesti, perché la squadra sta andando oltre i propri limiti. Se siamo lì è grazie a loro”.

A cosa si riferisce nella risposta di prima? Visto che comunque la stagione è straordinaria… “In tempi non sospetti, dopo 2/3 mesi, ho parlato di mancanza di compattezza ambientale. Già dobbiamo fare la ‘guerra’ con gli altri, su Napoli non vedo la compattezza ambientale. Dobbiamo tornare un’altra volta su questa cosa? Come la storia del Var, non è che sono scemo e cambio idea. L’ho detta 3 mesi fa questa cosa dell’ambiente”.

Ieri le due curve hanno diramato un volantino nel quale accusano i tanti critici nei confronti della squadra, avverte questo peso?

“Se andate e ritroso nelle mie conferenze ho parlato di compattezza dell’ambiente, che non la vedo. Dovete fare attenzione perché ora mi chiedete una cosa che ho già detto per cercare i titoli. In conferenza do sempre degli input, mi dispiace che non vengano colti. Questo argomento l’ho già affrontato, mi dispiace che dopo mesi non è cambiato niente quindi vuol dire che l’ambiente è questo”.

Quali sono le insidie per la gara di domani?

“Ci ha battuto due volte, è una squadra forte e il quarto posto in classifica e il primo posto in Europa League lo confermano. E’ una squadra costruita bene con una rosa forte, sta confermando quanto fatto di buono nelle due partite contro di noi. Domani è un’altra partita, andiamo ad affrontarla con le nostre armi e avendola preparata nella giusta maniera. Abbiamo fiducia nei nostri mezzi sapendo che affrontiamo una squadra forte in trasferta”.

Ennesima complicata per gli arbitri, anche in Europa. Secondo lei come se ne esce?

“Già ho detto quello che dovevo dire e sono stato attaccato duramente quando ho parlato del Var. Non voglio entrare di nuovo in queste situazioni perché sarebbe stupido, quello che dovevo dire l’ho detto. Mi fa sorridere che gli altri allenatori siano venuti sulla mia stessa linea quando sono stati colpiti, mentre quando io ho parlato per primo non ho visto tutta questa solidarietà”.

Una posizione più centrale per Raspadori potrebbe essere più congeniale per mostrare il suo talento? A gennaio avrebbe potuto andare altrove, è un attestato di stima nei suoi confronti? “Volevamo dare via anche lui? No per sapere, alla fine il campionato va finito. Se volevamo dare anche Raspadori, va bene tutto. Mi sono espresso nei suoi confronti anche prima del mercato, io i calciatori bravi provo a tenerli. Jack ha fatto sempre il suo dovere e quando è stato chiamato in causa ha risposto sempre presente. Ricordo le perplessità che c’erano nei confronti di Juan Jesus, i calciatori vanno allenati bene per esaltare le loro caratteristiche”.

Molte volte ha sottolineato, anche con rammarico, il poco minutaggio di Raspadori. Domani sera potrebbe avere una chance importante? “Durante l’anno è inevitabile che ci siano calciatori con più possibilità e altri meno, non avendo le Coppe. Visto che le cose andavano bene ho confermato spesso lo stesso 11 titolare. Credo sempre tantissimo in tutti i calciatori che ho in rosa, hanno la mia massima fiducia, non devono demoralizzarsi se i media sportivi gli danno un brutto voto perché quello che conta è quello che penso io di loro. Dovesse toccare a Raspadori sono convinto che farà del suo meglio”.

Alla luce delle difficoltà, potremmo vedere qualcosa di diverso dal punto di vista tattico?

“Sicuramente ci sono delle situazioni che non possiamo far finta di non vedere. Ci sono degli infortuni e quando vanno a colpire determinate zone o particolari ruoli bisogna trovare una soluzione, cercando di sfruttare al massimo le qualità dei calciatori che abbiamo in rosa. Non chiederò mai a un calciatore qualcosa che non ha mai fatto o che non fa da tanto tempo, cercheremo di vestire l’abito giusto. Ci saranno opportunità anche per chi magari fino ad ora non ha avuto grandi soddisfazioni. Cercheremo di trovare la soluzione migliore senza snaturare le caratteristiche dei calciatori”.

13:00 – Conta più il primo posto o gli effetti degli incidenti?

A. Conte: “Penso che quella che conta è il lavoro che è stato fatto, hai un gruppo di calciatori e di ragazzi che hanno sposato subito il verbo lavorare ed è quello che ci porta ad avere una classifica bellissima nonostante ci siano state, ci saranno e ci sono delle situazioni nelle quali dovremo far fronte a difficoltà. Cercheremo di trovare una soluzione come già fatto in passato, è questo che cerco di insegnare e far capire ai ragazzi. Andiamo avanti forti del lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un gran lavoro nonostante difficoltà, nonostante io abbia dovuto cambiare 3 sistemi di gioco, e il merito va tutto ai ragazzi che sono delle spugne e mi permette di proporre nelle difficoltà determinati cambiamenti”.

Il Napoli partirà quest’oggi per Roma per la gara contro la Lazio, valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico. L’allenatore azzurro Antonio Conte presenterà il match alla vigilia in conferenza stampa. Segui il live su IlNapoliOnline dalle ore 13.