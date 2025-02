Cds – Verso Lazio-Napoli, le ultime di formazione: Conte verso il cambio modulo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le ultime di formazione di Lazio-Napoli:

Continuano le prove di 3-5-2 al centro tecnico di Castel Volturno, dove Conte studia la soluzione per sopperire all’assenza di Neres. L’unico dubbio è sulla fascia sinistra, dove l’allenatore valuta anche di schierare Mazzocchi. Per il resto la formazione che scenderà in campo domani alle 18 all’Olimpico contro la squadra di Baroni è pressoché fatta, con Meret in porta e la linea a tre composta da Rrahmani, Buongiorno – titolare a distanza di due mesi – e Juan Jesus sul centrosinistra. Nei cinque di centrocampo, gli esterni a tutta fascia saranno Di Lorenzo e uno tra Politano e Mazzocchi. In mezzo i soliti tre: Anguissa, Lobotka e McTominay. In attacco, la nuova coppia, Lukaku-Raspadori

Niente rischi. Boulaye Dia neppure ieri mattina si è allenato, ma sta bene, ha quasi assorbito il trauma alla caviglia destra che lo aveva costretto a chiedere il cambio domenica. Resta la rifinitura di oggi pomeriggio per vederlo in campo, valutarne il totale recupero e lanciarlo titolare o tenerlo di scorta. Baroni ci pensa, è il suo grande dubbio. L’attaccante senegalese è rimasto fermo per l’intera settimana. Quasi certamente verrà convocato. Si sta facendo largo l’ipotesi panchina, oggi sapremo. Ognuno ha le sue magagne.

Conte ha perso Neres ma può trasformare l’emergenza offensiva in opportunità, creando il fattore sorpresa attraverso una variazione di modulo. L’ex ct dell’Italia sa come giocherà la Lazio, Baroni non sa come scenderà in campo il Napoli: 3-5-2 con Raspadori in appoggio a Lukaku o il solito 4-3-3? Anche a Formello si ragiona sugli accorgimenti, senza contare il veleno della capolista, non solo legato allo scudetto. Hanno perso due volte con la Lazio, verranno per giocare una partita top, di grande personalità.