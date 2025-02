CdS – Contro la Lazio, Conte opterà per il 3-5-2

Ultimi dubbi da sciogliere per Antonio Conte in vista della gara di domani contro la Lazio. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli è sempre più propenso a cambiare sistema di gioco in vista della gara contro i biancocelesti, quel 4–3–3 che fino ad oggi ha dato grandi risultati sarà completamente stravolto. Si fa sempre più concreta l’ipotesi di un passaggio al vecchio 3–5–2 di Contiana memoria, ed è dovuto all’assenza di Neres che ne avrà per un pò. Scelte di formazione pressochè fatte, davanti a Meret il terzetto difensivo composto da Juan Jesus, Buongiorno che torna in campo dopo un 1 mese e oltre out per infortunio, e Rrahmani. Di Lorenzo agirà come esterno di centrocampo, mediana composta dai soliti 3 Anguissa, Lobotka, McTominay, e Politano quinto a sinistra. Lukaku inamovibile davanti ma con una novità al suo fianco, Giacomo Raspadori che torna titolare dopo 5 mesi dall’ultimo utilizzo dal primo minuto, per lui una ghiotta chance per dimostrare il proprio valore.

