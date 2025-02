Antonio Toma: “Non bisogna fasciarsi la testa per due pareggi”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Toma, allenatore, vice di Conte all’Atalanta.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“Politano a sinistra? Lui è un giocatore rapido e reattivo, non è potente. A sinistra può giocare Neres, non Politano che non ha quella gamba che lascia l’avversario sul posto. Politano è bravissimo, lo schiererei sempre, ma nella sua posizione. Non so se Conte davvero vuole passare al 3-5-2 perché la Lazio potrebbe giocare con i due esterni alti e ti costringerebbero a giocare poi a 5 in difesa. Conte è molto bravo nel gestire il gruppo, lui il martedì chiede ai giocatori di parlare. Non bisogna fasciarsi la testa per due pareggi, nelle prossime 4 partite il Napoli però si gioca il campionato. C’è la Lazio, poi il Como e non sarà semplice, poi Inter e Fiorentina, 4 partite importantissime. Conte credo che giocherà ancora col 4-3-3, ad Anguissa gli avrei fatto fare l’attaccante centrale negli ultimi minuti contro l’Udinese perché lui è bravo ad attaccare la porta. Lobotka deve stare sempre in campo, è l’ingegnere di quella squadra, fa anche il fattorino, è troppo importante e senza di lui il Napoli non lo stesso.

L’Atalanta per vincere le partite deve giocare sempre benissimo, il Napoli invece le vince anche giocando non benissimo”.