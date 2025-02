Agostinelli: “3-5-2? Giusto modificare l’assetto se nei due precedenti con la Lazio ha perso”

Andrea Agostinelli, allenatore del Flamurtari Valona e doppio ex di Lazio e Napoli ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live.

Ecco le sue parole:

Factory della Comunicazione

“Condivido il cambio di sistema di gioco che avrebbe in mente Conte. Antonio cercherà di cambiare qualcosa anche perchè nelle precedenti due gare contro la Lazio ha perso. Le assenze quasi lo costringono a questo cambiamento, per proporre un 3-5-2 che, al 90%, è stato il suo modulo vincente. Dunque sarebbe giusto modificare assetto per ragioni che vanno al di là della partita in sé. Il Napoli affronta una squadra che sta bene e per questo sarà importante avere un’ottima fase difensiva, e lo schieramento a tre contribuisce ad aumentare la solidità collettiva. Mi sembra che il Napoli, dovesse davvero giocare così, ne guadagnerebbe in quanto a compattezza. Quella di domani sarà una sfida interessante, la Lazio cercherà di fare la partita come sempre, il Napoli è solido ma non penserà a difendersi. Insomma sarà una gara equilibrata, in cui chi sbaglia può perdere, non c’è un risultato scontato. Prevedo una bella gara, la Lazio è propositiva, il Napoli ha un centrocampo fenomenale e sosterrà le due punte. Del resto non è il sistema di gioco che determina l’atteggiamento tattico. Si può essere propositivi anche con la difesa a tre, come capita all’Inter, l’importante è quanti uomini porti nella metà campo avversario”.