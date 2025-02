Troise: “Napoli? Squadra con poca qualità. Con la Lazio attenzione alle ripartenze.

Nel corso della trasmissione in onda su Televomero “Terzo Tempo Calcio Napoli” è intervenuto il giornalista del Corriere del Mezzogiorno Ciro Troise. Ecco quanto dichiarato dal cronista napoletano.

“Nella settimana tipo ci sono i pro e i contro, quando non ci sono le Coppe si gioca meno e si ha meno il ritmo partita e si è più soggetti all’errore. La storia di Neres è questa, lui al Benfica va via per due motivi: infortuni e concorrenza con Di Maria. Parlare del mercato è come sparare sulla Croce Rossa. Il Napoli non ha un calo fisico, è una squadra che non riesce a essere dominante, fa fatica. Aveva individuato delle necessità sul mercato come una mezzala di qualità, perché ha una squadra che ha poca qualità. Kvaratskhelia se n’è andato a Parigi e in venti giorni ha fatto gol e assist. L’altro è David Neres.

L’Udinese ha fatto una partita di grandissima attenzione, è una delle squadre più fisiche del campionato. La Lazio sta in condizioni nettamente migliori rispetto all’andata, ha poche assenze. Pedro potrebbe sostituire Dia, anche se all’andata fece una gran partita Dele-Bashiru. La Lazio ha dei punti forti in fase offensiva, ma se attaccata tra le linee può andare in difficoltà, lo abbiamo visto nel derby con la Roma. Il Napoli dovrà stare attento a non concedere ripartenze, ricordando il gol dell’andata segnato da Isaksen. Ha giocatori di gamba, Nuno Tavares è uno dei migliori esterni del campionato. Dele-Bashiru è un giocatore di strappo, il Napoli non può lasciare le ripartenze che ha lasciato all’Udinese.

Centro sportivo? A me risulta che dopo la notizia di De Laurentiis e Chiavelli per La Piana, la casella email del Napoli si è riempita di Comuni che vogliono portare il Napoli. La Piana piace, ma non convince

il luogo dov’è situato. C’è anche la possibilità di restyling del centro sportivo attuale, ma non credo che verrà mai venduta”.