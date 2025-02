Politano, l’ex allenatore: “Esterno a sinistra? Dovrebbe adattarsi. Ecco in che posizione lo schieravo”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pasquale Marino, allenatore ed ex tecnico di Politano:

“Il ruolo di Politano non è quello di esterno a sinistra, dovrebbe adattarsi molto. Il ragazzo ha spiccate caratteristiche offensive, non so se riuscirà a fare tutta la fascia. Ha giocato anche con me come esterno in un 4-3-3- o 3-4-3, mai lui faceva più l’attaccante, non giocava a tutta fascia. Farlo giocare lì contro la Lazio non lo so, poi Conte se deciderà di schierarlo lì vorrà dire che gli allenamenti gli avranno dato certezze. Per come è meticoloso Conte, si accorgerà se Politano è in grado di fare il lavoro che gli chiede, dal punto di vista tattico, difficilmente Conte sbaglia.

Politano è cresciuto molto dal punto di vista fisico, prima era più attaccante, ora invece copre di più e dà equilibrio, tant’è che Conte difficilmente se ne priva. Il Napoli ha raggiunto un equilibrio importante ed avere a disposizione tante opzioni è una cosa positiva per l’allenatore. Il Napoli ha in organico giocatori che si possono adattare a qualsiasi situazione, poi i numeri e la tattica sono importantissimi, ma la testa, l’aggressività e l’intensità sono le cose che contano. Al di là di tutto, Lazio-Napoli sarà una partita importante, ad alta intensità.

Si è delineata un po ‘ la classifica, Inter e Napoli si giocheranno lo scudetto, con l’Atalanta un passo indietro. Chi arriverà meglio dal punto di vista fisico avrà la meglio, anche il calendario ha il suo peso. La vittoria dell’Inter ha dato entusiasmo perché ha accorciato sul Napoli e questo duello è bello per gli sportivi, meno per i tifosi di Napoli e Inter! Il fatto che il Napoli giochi una volta a settimana può aiutare, poi Conte è uno stratega dal punto di vista tattico, è un piccolo vantaggio, non tale però da cullarsi su questo. Il Napoli ha un equilibrio difensivo importante e credo che riuscirà a limitare la Lazio perché ha le risorse per farlo mentre la Lazio avrà difficoltà a trovare gli spazi giusti”.