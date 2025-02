de Giovanni: “La logica direbbe Ngonge, ma se è quello contro l’Udinese…”

MAURIZIO de GIOVANNI A RADIO MARTE: “A volte si dovrebbe tener conto dello storico dei calciatori: Spinazzola, Neres, Olivera, non hanno tante presenze continuative senza infortuni o cali di forma drastici. Neres – ha detto lo scrittore a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- ha numeri straordinari, è un giocatore fantastico, ma non ha avuto mai continuità. Lo stesso Spinazzola non gioca cinque gare di fila dai tempi degli Europei, come Olivera spesso ha avuto infortuni. Correttamente non ci siamo fatti prendere per il collo spendendo un’enormità per certi giocatori, ma tra quelli che sono arrivati ed altri c’è un’enormità di livelli. Billing non ha ancora giocato un minuto, Okafor è fuori condizione, l’imponderabile è che questi infortuni siano arrivati contemporaneamente, ma dallo storico dei giocatori certe cose si potevano immaginare. Adoro Mazzocchi, grande atleta, di grande applicazione ma senza i suoi errori il Napoli avrebbe vinto altrettante gare, una cosa è affidargli la fascia per 90′, un’altra è farlo giocare uno spezzone di gara. L’Udinese ha fatto una gran partita, ma è decima in classifica e se contro il Napoli questa differenza non si è vista, qualcosa non quadra. Lazio-Napoli? La logica direbbe Ngonge al posto di Neres, ma se è quello visto con l’Udinese capisco perché precedentemente non abbia mai giocato. Il cambio modulo sarebbe ipotizzabile, con Di Lorenzo esterno destro, Politano esterno sinistro, Raspadori vicino a Lukaku, ma si cambierebbero ruoli a troppi elementi. Certo, poi si va a Roma contro una Lazio in forma e bisognosa di punti Champions, è una gara difficile”.