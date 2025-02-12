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Ufficiale, Serie B – Gli arbitri designati per la 26ª giornata

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 26ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma sabato 15 febbraio.

 

Factory della Comunicazione

CATANZARO – CITTADELLA     Venerdì 14/02 h.20.30

CREZZINI

DI IORIO – BARONE

IV:      ALLEGRETTA

VAR:     MIELE

AVAR:       PAGNOTTA

 

CARRARESE – SALERNITANA    h. 15.00

BONACINA

MELI – GALIMBERTI

IV:      BURLANDO

VAR:     PRONTERA (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)

AVAR:       LONGO (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)

 

MODENA – SPEZIA    h. 15.00

PEZZUTO

MARGANI – ARACE

IV:       DJURDJEVIC

VAR:      DI MARTINO

AVAR:        PAGANESSI

 

SASSUOLO – BRESCIA    h. 15.00

TREMOLADA

SCARPA M.  – SCARPA E.

IV:     SACCHI

VAR:     SERRA

AVAR:     MINELLI

 

SUDTIROL – SAMPDORIA    h. 15.00

MONALDI

ROSSI C. – CATALLO

IV:      ZAGO

VAR:     MARINI

AVAR:     DI MARCO

 

BARI – CREMONESE     h. 17.15

FERRIERI CAPUTI

CECCON – GIUGGIOLI

IV:     ANGELILLO

VAR:     BARONI

AVAR:      DIONISI

 

FROSINONE – REGGIANA    Domenica 16/02 h. 15.00

RAPUANO

CIPRIANI – FONTANI

IV:       IANNELLO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     PAGANESSI

 

JIVE STABIA – COSENZA    Domenica 16/02 h. 15.00

AYROLDI

PRETI – BIFFI

IV:     CAPPAI

VAR:      GUALTIERI

AVAR:       SERRA

 

PALERMO – MANTOVA    Domenica 16/02 h. 15.00

GALIPO’

ALASSIO – MASTRODONATO

IV:       RENZI

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:      VOLPI

 

CESENA – PISA    Domenica 16/02 h. 17.15

MARESCA

PALERMO – FONTEMURATO

IV:     SILVESTRI

VAR:     PATERNA

AVAR:       BARONI

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