Ufficiale, Serie B – Gli arbitri designati per la 26ª giornata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 26ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma sabato 15 febbraio.
CATANZARO – CITTADELLA Venerdì 14/02 h.20.30
CREZZINI
DI IORIO – BARONE
IV: ALLEGRETTA
VAR: MIELE
AVAR: PAGNOTTA
CARRARESE – SALERNITANA h. 15.00
BONACINA
MELI – GALIMBERTI
IV: BURLANDO
VAR: PRONTERA (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)
AVAR: LONGO (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)
MODENA – SPEZIA h. 15.00
PEZZUTO
MARGANI – ARACE
IV: DJURDJEVIC
VAR: DI MARTINO
AVAR: PAGANESSI
SASSUOLO – BRESCIA h. 15.00
TREMOLADA
SCARPA M. – SCARPA E.
IV: SACCHI
VAR: SERRA
AVAR: MINELLI
SUDTIROL – SAMPDORIA h. 15.00
MONALDI
ROSSI C. – CATALLO
IV: ZAGO
VAR: MARINI
AVAR: DI MARCO
BARI – CREMONESE h. 17.15
FERRIERI CAPUTI
CECCON – GIUGGIOLI
IV: ANGELILLO
VAR: BARONI
AVAR: DIONISI
FROSINONE – REGGIANA Domenica 16/02 h. 15.00
RAPUANO
CIPRIANI – FONTANI
IV: IANNELLO
VAR: GARIGLIO
AVAR: PAGANESSI
JIVE STABIA – COSENZA Domenica 16/02 h. 15.00
AYROLDI
PRETI – BIFFI
IV: CAPPAI
VAR: GUALTIERI
AVAR: SERRA
PALERMO – MANTOVA Domenica 16/02 h. 15.00
GALIPO’
ALASSIO – MASTRODONATO
IV: RENZI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: VOLPI
CESENA – PISA Domenica 16/02 h. 17.15
MARESCA
PALERMO – FONTEMURATO
IV: SILVESTRI
VAR: PATERNA
AVAR: BARONI